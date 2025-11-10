Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Тежко наказание за отбор от Евролигата

Тежко наказание за отбор от Евролигата

  • 10 ное 2025 | 16:36
  • 744
  • 0
Тежко наказание за отбор от Евролигата

Евролигата наложи тежки санкции на отбора на Монако, като временно забрани регистрирането на нови играчи и треньори поради финансови нередности. Решението идва след препоръка от Комитета за контрол на управлението, който е установил нарушения, свързани с просрочени задължения и пропуски в процедурите.

Ето пълното съобщение от Евролигата:

"Комитетът за контрол на управлението, независимият комитет, който преглежда финансовото представяне на клубовете по отношение на съответните разпоредби, е препратил съдебно производство до Финансовия комитет срещу АС Монако поради нарушаване на членове 32.а, 32.в и 32.г от Дисциплинарния кодекс на Евролигата относно просрочени задължения, непредставяне на необходимите документи и липса на сътрудничество.

В очакване на окончателно решение по въпроса, Финансовият комитет наложи временна мярка, която забранява на АС Монако да регистрира нови играчи и треньори. Тази мярка влиза в сила незабавно".

