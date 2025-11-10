Крис Юбенк-младши е изправен пред съд преди реванша с Конър Бен

Крис Юбенк-младши е обект на съдебни действия от страна на Британския боксов борд за контрол (BBBoC) и промоутърската компания на Еди Хърн, Matchroom Boxing. Причината са коментари, направени от боксьора по време на пресконференцията през септември, която промотираше реванша му с Конър Бен, който предстои тази събота.

Юбенк твърдеше, че линейката, в която се е намирал след първия мач, е била задържана на стадион „Тотнъм Хотспър“ за повече от 20 минути от представители на Matchroom.

„Те биха прецакали всеки, биха заобиколили всяко правило, биха прегазили всеки и биха нарушили всякакви правила, за да се опитат да излязат напред“, заяви Юбенк-младши през септември. „Направиха всичко възможно, за да се опитат да ме унищожат в последния мач.“

Миналата седмица той публикува 10-секунден клип, показващ как линейката му се опитва да напусне футболния стадион сред хаотични сцени.

През септември Хърн реагира на обвиненията. „Има протокол с процедури за всеки мач – кога са пристигнали линейките, кога са си тръгнали“, каза промоутърът. „Това, в което ни обвини, е незабравимо. Когато си толкова сериозна компания като нас, повярвайте ми, ще се справим с това.“

Времето, изминало между напускането на ринга от Юбенк, победител в мача с единодушно съдийско решение след 12 рунда, и пристигането му в болница Royal London Hospital, която е на 10 километра южно от стадиона, е по-малко от 45 минути. Там Юбенк е лекуван от тежка дехидратация и са му направени шевове на рана на лицето. Той е изписан в понеделник, 18 април, два дни след двубоя.

Подготовката за първата среща също беше белязана от противоречия и задкулисни правни битки. Първоначално насрочен за октомври 2022 г., мачът беше отменен два дни преди провеждането му, когато стана ясно, че Бен, с актив 23-1 (14 с нокаут), е дал два положителни теста за забраненото вещество кломифен. На Бен, който сега е на 29 години, му отне повече от две години, за да бъде оневинен и да може отново да се бие във Великобритания.

Междувременно Юбенк не пропускаше възможност да напомня на съперника си за тези провалени тестове, като дори счупи яйце в лицето на Бен в препратка към ранно изслушване пред WBC, което заключи, че повишената консумация на яйца може да е довела до наличието на кломифен. За това действие Юбанк беше глобен със 100 000 паунда от BBBoC.

Юбенк, с актив 35-3 (25 с нокаут), загуби още пари в навечерието на двубоя, когато не успя да влезе в лимита на средна категория от 72.5 кг. с 33 грама. Този провал струва на Юбанк, според съобщенията, 500 000 долара (375 000 паунда) съгласно договора между боксьорите. Той все пак постигна договореното тегло от 77.1 кг. в сутринта на мача, но едва след като публикува кадри, на които е в термокостюми, предполагащи използването на сауна, което е против правилата на BBBoC.

Реваншът в събота вечер, отново на стадион „Тотнъм Хотспър“, ще се проведе при същите условия за теглото в рамките на 12 рунда. Очаква се битката да започне в полунощ българско време. Sportal.bg ще отразява двубоя в реално време.