Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. 13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

  • 10 ное 2025 | 19:04
  • 280
  • 0
13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

Месец преди официално да открие 23-тия си сезон, Банско отново се доказа като запазена марка и за 13-а поредна година бе обявен за курорт №1 на България от най-високата инстанция в туристическата индустрия. Малкото планинско градче заслужи еквивалентната на „Оскар“ в киното статуетка от Академията на Световните ски награди, нареждайки се сред 25-те дъ бест зимни дестинации на планетата.

В 16-седмичната онлайн надпревара участваха 211 топлокации от 5 континента, а в гласуването на сайта Worldskiawards.com се включиха около 4,3 млн. души (клиенти и професионалисти) от повече от 143 страни. Това превърна допитването не просто в най-голямото в бранша, но и едно от най-глобалните, провеждани официално изобщо.

Тази година Банско направи общо 13-ия си златен дубъл в историята на ски „Оскар”-ите и общо четвърти хеттрик в класацията, след като титлата за най-добър хотел у нас за 11-и път отиде в бляскавата витрина на „Кемпински Гранд Арена“, а в категорията на шалетата пак след 2020-а, 2023-та и 2024-та ликува „Даяна-Рос”.

Абсолютното превъзходство на курорта ни се илюстрира и от факта, че той е сред едва 4-те места на планетата с пълен комплект от 13 приза от 13-те издания на Световните ски награди. Управляван от концесионера „Юлен“, зимният център под връх Тодорка безусловно доминира в конкурса от 2013-а, като със същото могат да се похвалят само още австрийският Кицбюел, разположеният най-високо в Европа френски Вал Торенс, който за 10-и път получи голямата награда за №1 на планетата, както и тузарският американски Диър Вали.

“Щастливи сме, че печелим този „Оскар” в областта на ски туризма за 13-и пореден път, защото това спомага за имиджа не само на града, но и на България като предпочитана локация за луксозно ски преживяване, където водещо е високото качество на услугата на изключително атрактивна цена”, коментира маркетинг директорът на „Юлен” Иван Обрейков.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Зимни спортове

19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

  • 10 ное 2025 | 15:07
  • 333
  • 0
Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:46
  • 393
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:17
  • 796
  • 0
Фейгин: Искам да изиграя възможно най-чисто и двете програми на Олимпийските игри

Фейгин: Искам да изиграя възможно най-чисто и двете програми на Олимпийските игри

  • 10 ное 2025 | 03:27
  • 1152
  • 0
Александра Фейгин завоюва сребърен медал на турнира "Денкова-Стависки къп"

Александра Фейгин завоюва сребърен медал на турнира "Денкова-Стависки къп"

  • 10 ное 2025 | 01:29
  • 4620
  • 4
Отава надви Филаделфия в продължението

Отава надви Филаделфия в продължението

  • 9 ное 2025 | 12:45
  • 824
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 12216
  • 60
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 36638
  • 33
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 29562
  • 6
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 27815
  • 41
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 2844
  • 0
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 20651
  • 20