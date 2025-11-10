Облик Севил разкри борбата зад световната си титла на 100 м: Дори на себе си бях ядосан

Настоящият световен шампион на 100 метра Облик Севил говори открито за това, което го е тормозило и го е принудило да положи допълнителни усилия, за да триумфира на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

Във финала на 100 метра при мъжете Облик Севил беше класа над всички и с доминиращо представяне спечели златния медал, записвайки личен рекорд от 9.77 секунди.

Кишейн Томпсън, олимпийският сребърен медалист на 100 метра, завърши втори с време 9.82 секунди, а Ноа Лайлс, настоящият олимпийски шампион, се нареди трети с 9.89 секунди.

Облик Севил разкри, че пътят му към световната титла на 100 метра не е бил лесен, тъй като е бил разочарован от предишните си представяния.

В разговор с Ато Болдън в Инстаграм Облик Севил се върна към предизвикателствата, пред които се е изправял, и към критиките, които съпътстват публичните личности.

Ямайският спринтьор призна, че когато един спортист постоянно се позиционира като топ състезател, високите очаквания са нещо естествено и хората очакват постоянни успехи.

Севил обясни, че използва този натиск като мотивация да дава най-доброто от себе си, но призна, че контузиите често са му пречили да се представи на пълния си потенциал.

Той отбеляза, че макар да е виждал критики и коментари онлайн, те не са му повлияли лично. Това, което го е фрустрирало обаче, е фактът, че обществеността често няма представа за реалните обстоятелства зад трудностите на един спортист, оставяйки го да се справя с проблемите си сам, без да може да ги обясни на света.

"Но никога не го приемам по този начин, защото винаги съм казвал: ако се поставяш постоянно като мишена, от теб се очаква да се представяш добре и всеки ще има високи очаквания въз основа на представянето ти“, разкри Севил.

"Така че те очакват да печелиш и просто трябва да приемеш това като мотивация, за да си кажеш: "Добре, ще дам най-доброто от себе си“. Но както казах и преди, просто контузиите ме спираха. Така че, когато говореха разни неща за мен, видях някои неща в интернет. Не ме притесниха.“

"Единственото, което ме притеснява, е, че ако знаехте истината за това, което се случва... Но не можеш да кажеш на света какво става с теб. Трябва да се справяш със собствените си проблеми.“

Облик Севил призна, че понякога повтарящите се неуспехи са станали разочароващи и дори самият той се е ядосвал на собствените си резултати.

Той си припомни поредица от разочароващи класирания, включително няколко четвърти места на международни състезания и осмо място на Олимпийските игри в Париж, които са му тежали.

Тези резултати са го накарали да се запита за мястото си в леката атлетика – дали наистина принадлежи там, или просто запълва коридор, без да оставя следа.

Въпреки това Облик Севил обясни, че е отказал да позволи на тези съмнения да го определят. Решен да преодолее цикъла от разочарования, Севил взел решение да промени подхода си и чрез постоянство и самоанализ успял да промени нагласата си и да продължи напред.

"Но в един момент става досадно и дори на себе си бях ядосан – всеки път завършвам четвърти, после осми, и си казах: "Не, човече“. Това ми влезе в главата, буквално ми влезе в главата“, добави той.

"Всъщност, като се започне от първия международен полуфинал, четвърто място през 2022 г. на световното в Орегон, четвърто място през 2023 г., четвърто място, а след това на Олимпиадата в Париж – осмо място.“

"Всички тези неща ми се въртяха в ума и си казах: "Господи, твоето място в леката атлетика ли е? Или си тук просто да запълваш коридори?“. Тези мисли бяха в главата ми: "Ти си тук само да запълваш коридори“. Казах си: „Не“. И си казах, че трябва да променя това. И го направих.“

В крайна сметка пътят на Облик Севил към световната титла на 100 метра е доказателство за устойчивост и вяра в собствените сили. Въпреки неуспехите, контузиите и обществения натиск, той превърна разочарованието в мотивация, отказа да позволи на съмненията да го сломят и работи неуморно, за да пренапише своята история.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages