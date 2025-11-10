Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Консар (Равена) с трети успех в А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар (Равена) записаха трети успех за сезона във второто ниво на италианското първенство - Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим надигра Виртус Аверса с 3:0 (31:29, 25:20, 25:22) в двубой от 4-ия кръг.

Християн Димитров се отчете с 13 точки (2 аса, 2 блока, 50% ефективност в атака - +5).

Самуил Вълчинов добави 8 точки (1 блок, 44% ефективност в атака, 21% перфектно и 26% позитивно посрещане - -1).

Италианският национал с български корени Мануел Златанов бе най-резултатен с 16 точки (1 ас).

За Аверса Луис Ватовас завърши с 12 точки (2 блока), с 10 точки се отчете Марко Волпато (3 блока).

Равена е на трета позиция с 9 точки (3 победи, 1 загуба).

Аверса е на четвърто място със същия актив и баланс, но по-различно геймово и точково съотношение.

В следващия кръг Равена среща Кампи Реали (Канту) и Николай Иванов, на 16 ноември (неделя) от 20:00 часа.