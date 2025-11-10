Преслав Петков спечели българското дерби с Денис Карягин и Руси Желев

Световният вицешампион с България Преслав Петков записа първи успех с Ромео (Соренто) в италианската Серия А2.

Ромео (Соренто) се наложи с 3:0 (25:13, 25:15, 25:20) като гост над Банка Мачерата Физиомед МС в “българското”дерби от 4-ия кръг.

Преслав Петков игра цял мач и реализира 9 точки (4 блока, 71% ефективност в атака - +5).

14 точки реализира Андреа Балди (1 ас, 1 блок). Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка добави 9 точки (2 блока).

За Мачерата Денис Карягин записа 5 точки (25% ефективност в атака, 24% перфектно и 67% позитивно посрещане - -3).

Руси Желев добави 4 точки (36% ефективност в атака, 17% перфектно и 44% позитивно посрещане - -3).

В следващия кръг Соренто среща Алва Инокс 2 Еме Сървис Порто Виро, на 16 ноември (неделя), от 19:00 ч.

Мачерата излиза срещу Тинет Прата ди Порденоне. 4

Соренто е на 11-а позиция с 4 точки (1 победа, 3 загуби), Мачерата е девети с 4 точки (2 победи, 2 загуби).