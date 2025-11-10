Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Антоанета Костадинова остана извън финала на 10 метра пистолет на Световното

Антоанета Костадинова остана извън финала на 10 метра пистолет на Световното

  • 10 ное 2025 | 16:04
  • 286
  • 0
Антоанета Костадинова остана извън финала на 10 метра пистолет на Световното

Антоанета Костадинова зае 19-о място в дисциплината 10 метра пистолет за жени на Световното първенство по спортна стрелба в Кайро, Египет.

Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 записа резултат 576 точки в квалификациите и не успя да намери място сред най-добрите осем във финала.

Другите две български представителки в дициплината - Мирослава Минчева и Адиел Илиева, завършиха съответно на 49-о място с 569 точки и 71-о с 565 точки.

В отборното класиране на 10 метра пистолет за жени трите българки останаха на осма позиция със сбор от 1710 точки.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Бронз за Иван Божинов на Световното по тенис на маса на Virtus в Кайро

Бронз за Иван Божинов на Световното по тенис на маса на Virtus в Кайро

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 696
  • 0
Българският отбор на сабя жени завърши на десето място за Световната купа по фехтовка в Алжир

Българският отбор на сабя жени завърши на десето място за Световната купа по фехтовка в Алжир

  • 10 ное 2025 | 02:27
  • 447
  • 0
Президентът на ХК Бяла Венцислав Ангелов: Този мач беше полезен за нас

Президентът на ХК Бяла Венцислав Ангелов: Този мач беше полезен за нас

  • 9 ное 2025 | 19:21
  • 1159
  • 1
Локомотив (Горна Оряховица) постигна шеста поредна победа в мъжкото хандбално първенство

Локомотив (Горна Оряховица) постигна шеста поредна победа в мъжкото хандбално първенство

  • 9 ное 2025 | 19:18
  • 757
  • 0
Бяла отпадна в третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация за жени

Бяла отпадна в третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация за жени

  • 9 ное 2025 | 18:55
  • 1132
  • 0
Тръмп поиска да кръстят стадион на негово име

Тръмп поиска да кръстят стадион на негово име

  • 9 ное 2025 | 02:36
  • 2261
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 25352
  • 21
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 21456
  • 3
11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

  • 10 ное 2025 | 16:29
  • 640
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 20938
  • 34
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 14897
  • 10
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 14287
  • 61