Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Волейбол, снукър, футбол и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

Дебютът на волейболния Берое 2016 в европейските клубни турнири ще бъде излъчен във вторник от 18:00 часа пряко по Sportbg.bg.

Възпитаниците на Мирослав Живков приемат словашкия Слован (Братислава) в първа среща от 1/32-финалите на Чалъндж къп в зала “Иван Вазов” в Стара Загора.

В петък от 18:00 часа в Разлог Пирин приема Дея спорт (Бургас) в мач от 4-ия кръг на efbet Супер Волей.

В събота от Черно море приема Славия във Варна също от мач от efbet Супер Волей.

вторник, 11 ноември

18.00? 20.00 Берое - Славан Братислава волейбол Ст.Загора

четвъртък, 13 ноември

21.00 23.00 ЦСКА - ФК Дулизелм София футзал

18.30 23.00 Winbet Snooker League София

петък, 14 ноември

18.00 20.00 Пирин -Дея спорт Разлог

събота, 15 ноември

16.00 18.00 Левски София Запад - Етър Сливница

18.00 20.00 Черно море - Славия Варна

13.30 15.30 ФК Локомотив – ФК Спортика Ст.Загора

14.00 16.00 ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - ЦСКА III (София)/ Балкан 1929 (Ботевград) - Банско тийм (Банско)

неделя, 16 ноември

14.00 16.00 Левски София Запад - Етър Сливница футзал