Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Волейбол, снукър, футбол и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
Дебютът на волейболния Берое 2016 в европейските клубни турнири ще бъде излъчен във вторник от 18:00 часа пряко по Sportbg.bg.
Възпитаниците на Мирослав Живков приемат словашкия Слован (Братислава) в първа среща от 1/32-финалите на Чалъндж къп в зала “Иван Вазов” в Стара Загора.
В петък от 18:00 часа в Разлог Пирин приема Дея спорт (Бургас) в мач от 4-ия кръг на efbet Супер Волей.
В събота от Черно море приема Славия във Варна също от мач от efbet Супер Волей.
вторник, 11 ноември
18.00? 20.00 Берое - Славан Братислава волейбол Ст.Загора
четвъртък, 13 ноември
21.00 23.00 ЦСКА - ФК Дулизелм София футзал
18.30 23.00 Winbet Snooker League София
петък, 14 ноември
18.00 20.00 Пирин -Дея спорт Разлог
събота, 15 ноември
16.00 18.00 Левски София Запад - Етър Сливница
18.00 20.00 Черно море - Славия Варна
13.30 15.30 ФК Локомотив – ФК Спортика Ст.Загора
14.00 16.00 ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - ЦСКА III (София)/ Балкан 1929 (Ботевград) - Банско тийм (Банско)
неделя, 16 ноември
14.00 16.00 Левски София Запад - Етър Сливница футзал