Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

  • 10 ное 2025 | 15:54
  • 355
  • 0

Волейбол, снукър, футбол и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

Дебютът на волейболния Берое 2016 в европейските клубни турнири ще бъде излъчен във вторник от 18:00 часа пряко по Sportbg.bg.

Възпитаниците на Мирослав Живков приемат словашкия Слован (Братислава) в първа среща от 1/32-финалите на Чалъндж къп в зала “Иван Вазов” в Стара Загора.

В петък от 18:00 часа в Разлог Пирин приема Дея спорт (Бургас) в мач от 4-ия кръг на efbet Супер Волей.

В събота от Черно море приема Славия във Варна също от мач от efbet Супер Волей.

вторник, 11 ноември

18.00? 20.00 Берое - Славан Братислава волейбол Ст.Загора

четвъртък, 13 ноември

21.00 23.00 ЦСКА - ФК Дулизелм София футзал

18.30 23.00 Winbet Snooker League София

петък, 14 ноември

18.00 20.00 Пирин -Дея спорт Разлог

събота, 15 ноември

16.00 18.00 Левски София Запад - Етър Сливница

18.00 20.00 Черно море - Славия Варна

13.30 15.30 ФК Локомотив – ФК Спортика Ст.Загора

14.00 16.00 ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - ЦСКА III (София)/ Балкан 1929 (Ботевград) - Банско тийм (Банско)

неделя, 16 ноември

14.00 16.00 Левски София Запад - Етър Сливница футзал

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: Дългосрочната цел пред жените е Олимпиадата през 2032 година

Любо Ганев: Дългосрочната цел пред жените е Олимпиадата през 2032 година

  • 10 ное 2025 | 15:21
  • 1842
  • 1
Любо Ганев: Избрахме Марчело Абонданца за треньор на женския национален отбор

Любо Ганев: Избрахме Марчело Абонданца за треньор на женския национален отбор

  • 10 ное 2025 | 14:07
  • 1112
  • 1
Алекс Николов отново е реализатор №1 в Италия

Алекс Николов отново е реализатор №1 в Италия

  • 10 ное 2025 | 13:07
  • 5234
  • 2
Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник

Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник

  • 10 ное 2025 | 12:42
  • 3219
  • 1
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 21440
  • 3
Волейболните фенове с огромен ентусиазъм за Евроволей 2026

Волейболните фенове с огромен ентусиазъм за Евроволей 2026

  • 10 ное 2025 | 10:57
  • 2541
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 25333
  • 21
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 21440
  • 3
11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

  • 10 ное 2025 | 16:29
  • 626
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 20922
  • 34
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 14885
  • 10
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 14271
  • 61