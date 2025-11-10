Мисията на Дуплантис за световен рекорд в Бирмингам 2026: Това е нещо, което трябва да направя

Носителят на приза за лекоатлет на годината Арманд Дуплантис разкри амбициите си да подобри световния рекорд в овчарския скок за мъже на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през следващото лято.

"Мисля, че не съм подобрил световния рекорд на европейско първенство, нали?“, запита се той в ексклузивно видео интервю за Европейската атлетика.

"Така че, да, това е нещо, което трябва да направя. Би било страхотно, ако успея да го постигна в Бирмингам. Просто трябва да се концентрирам. Мога да го осъществя. Може би по-малко приказки и повече действия? От мен зависи да се уверя, че съм в правилната форма и съм готов, когато му дойде времето. Но съм развълнуван за Бирмингам.“

Както е известно, новаторът от Швеция подобри световния рекорд както на олимпийските игри, така и на световното първенство по лека атлетика през последните два сезона.

От 2020 г. насам той е поставял световен рекорд 14 пъти, включително четири пъти през изминалата година, като последното му постижение е внушителните 6.30 метра в Токио, където спечели третата си световна титла през септември.

Все още обаче не е чупил световния рекорд на европейско първенство, въпреки че постави световен рекорд за юноши под 20 години, когато спечели първата си голяма титла в Берлин 2018 с преодоляване на 6.05 метра – неговият първи скок над шест метра.

В същото интервю той направи равносметка на още една превъзходна година, в която спечели третото си злато от световното първенство в зала, триумфира за пети път на финала на Диамантената лига и за трети път бе обявен за европейски лекоатлет на годината на церемонията Golden Track.

Шведската суперзвезда заяви: "Доста е трудно да осъзная всичко и наистина да проумея какво се случва и какво успях да постигна.

Но мисля, че възможността да печеля и да бъда удостояван с такива невероятни награди, като тази тук, ми помага да осмисля всичко и наистина да оценя това, което съм направил.“

Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, което ще се проведе от 10 до 16 август, ще бъде едно от най-големите международни спортни събития през следващата година. За първи път шампионатът ще се състои във Великобритания.

Снимки: Gettyimages