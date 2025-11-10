Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Мисията на Дуплантис за световен рекорд в Бирмингам 2026: Това е нещо, което трябва да направя

Мисията на Дуплантис за световен рекорд в Бирмингам 2026: Това е нещо, което трябва да направя

  • 10 ное 2025 | 14:00
  • 1052
  • 0
Мисията на Дуплантис за световен рекорд в Бирмингам 2026: Това е нещо, което трябва да направя

Носителят на приза за лекоатлет на годината Арманд Дуплантис разкри амбициите си да подобри световния рекорд в овчарския скок за мъже на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през следващото лято.

"Мисля, че не съм подобрил световния рекорд на европейско първенство, нали?“, запита се той в ексклузивно видео интервю за Европейската атлетика.

"Така че, да, това е нещо, което трябва да направя. Би било страхотно, ако успея да го постигна в Бирмингам. Просто трябва да се концентрирам. Мога да го осъществя. Може би по-малко приказки и повече действия? От мен зависи да се уверя, че съм в правилната форма и съм готов, когато му дойде времето. Но съм развълнуван за Бирмингам.“

Както е известно, новаторът от Швеция подобри световния рекорд както на олимпийските игри, така и на световното първенство по лека атлетика през последните два сезона.

От 2020 г. насам той е поставял световен рекорд 14 пъти, включително четири пъти през изминалата година, като последното му постижение е внушителните 6.30 метра в Токио, където спечели третата си световна титла през септември.

Все още обаче не е чупил световния рекорд на европейско първенство, въпреки че постави световен рекорд за юноши под 20 години, когато спечели първата си голяма титла в Берлин 2018 с преодоляване на 6.05 метра – неговият първи скок над шест метра.

В същото интервю той направи равносметка на още една превъзходна година, в която спечели третото си злато от световното първенство в зала, триумфира за пети път на финала на Диамантената лига и за трети път бе обявен за европейски лекоатлет на годината на церемонията Golden Track.

Шведската суперзвезда заяви: "Доста е трудно да осъзная всичко и наистина да проумея какво се случва и какво успях да постигна.

Но мисля, че възможността да печеля и да бъда удостояван с такива невероятни награди, като тази тук, ми помага да осмисля всичко и наистина да оценя това, което съм направил.“

Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, което ще се проведе от 10 до 16 август, ще бъде едно от най-големите международни спортни събития през следващата година. За първи път шампионатът ще се състои във Великобритания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Новият шеф на атлетиката за скандала с Ивет Лалова: Грешката е малко и на нея

Новият шеф на атлетиката за скандала с Ивет Лалова: Грешката е малко и на нея

  • 9 ное 2025 | 15:08
  • 2406
  • 1
Асен Христов: Беше грозно да не се допуснат действащите атлети и треньори до федерацията

Асен Христов: Беше грозно да не се допуснат действащите атлети и треньори до федерацията

  • 8 ное 2025 | 21:44
  • 3787
  • 3
Георги Павлов пред Sportal.bg: Бях абсолютно сигурен, че ще победим

Георги Павлов пред Sportal.bg: Бях абсолютно сигурен, че ще победим

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 3755
  • 3
Иван Колев пред Sportal.bg: Омерзен съм

Иван Колев пред Sportal.bg: Омерзен съм

  • 8 ное 2025 | 21:08
  • 9006
  • 2
Не избраха Ивет Лалова в УС на БФЛА, Иван Колев и Тереза Маринова оттеглиха кандидатурите си

Не избраха Ивет Лалова в УС на БФЛА, Иван Колев и Тереза Маринова оттеглиха кандидатурите си

  • 8 ное 2025 | 19:15
  • 22270
  • 17
Допинг сагата в Русия приключва с 12 нови наказания

Допинг сагата в Русия приключва с 12 нови наказания

  • 8 ное 2025 | 12:46
  • 1585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 17544
  • 13
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 16267
  • 3
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 16840
  • 23
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 14379
  • 40
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 11712
  • 6
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 9915
  • 11