Щефела спечели приза "Атлет на годината“ в Чехия

Световният бронзов медалист в скока на височина Ян Щефела беше коронясан за "Атлет на годината“ на Чехия за първи път в кариерата си. Церемонията се проведе в събота в Прага.

Освен бронзовия медал от Токио, Щефела спечели и сребро на Европейското първенство по лека атлетика в зала. Той също така постигна личен рекорд от 2.33 метра на Европейския отборен шампионат по лека атлетика, преди да направи три опита на 2.36 метра в опит да изравни националния рекорд на Чехия.

"Исках да опитам да спечеля медал на Европейското първенство в зала в Апелдорн. Това беше най-добрата ми възможност и успях, но както се казва, апетитът идва с яденето, така че пожелах медал и от Световното първенство. По стечение на обстоятелствата и с доза късмет успях да го направя в Токио“, заяви Щефела, който доминира в гласуването, като беше поставен на първо място от 169 от общо 175 гласували.

В класацията за "Атлет на годината“ Щефела изпревари Амалие Швабикова, която зае четвърто място в овчарския скок на световното първенство. Трети в общото гласуване остана сребърният медалист в тласкането на гюле от европейското първенство в зала Томаш Станек.

Треньорът на Щефела Ярослав Баба, който е бронзов олимпийски медалист в скока на височина от 2004 г. и съпритежател на чешкия рекорд от 2.36 метра, беше обявен за "Треньор на годината“. Междувременно европейският шампион на 400 метра с препятствия за юноши до 20 години Михал Рада получи отличията "Млад атлет на годината“ и "Откритие на годината“.

Рада спечели златото на 400 метра с препятствия в Тампере с време 48.78 секунди, което е рекорд на шампионата и само на 0.04 секунди от дългогодишния европейски рекорд за юноши до 20 години. Той беше и част от златния отбор на Чехия в щафетата 4x400 метра в последния ден на първенството.

Снимки: Gettyimages