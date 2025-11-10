Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ривър Плейт
  3. Дуа Липа стана част от магията на “Ла Бомбонера”

Дуа Липа стана част от магията на “Ла Бомбонера”

  • 10 ное 2025 | 13:43
Поп звездата Дуа Липа бе забелязана на трибуните на митичния стадион “Ла Бомбонера”, където Бока Хуниорс победи големия си съперник Ривър Плейт с 2:0 в поредното издание на Суперкласико. Английската певица и автор на песни изгледа дербито, облечена с фланелка на Аржентина, и се наслади на легендарната атмосфера в Буенос Айрес.

Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"
Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

На терена Бока се наложи с голове на Есекиел Себайос и Мигел Мерентиел, достигайки до първа домакинска победа с два гола над този съперник от 15 години насам.

