Дуа Липа стана част от магията на “Ла Бомбонера”

Поп звездата Дуа Липа бе забелязана на трибуните на митичния стадион “Ла Бомбонера”, където Бока Хуниорс победи големия си съперник Ривър Плейт с 2:0 в поредното издание на Суперкласико. Английската певица и автор на песни изгледа дербито, облечена с фланелка на Аржентина, и се наслади на легендарната атмосфера в Буенос Айрес.
Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"
На терена Бока се наложи с голове на Есекиел Себайос и Мигел Мерентиел, достигайки до първа домакинска победа с два гола над този съперник от 15 години насам.