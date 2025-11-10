Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 5151
  • 2

ФИФА наложи глоба на БФС в размер на 5000 швейцарски франка. Тя е заради провинения на родните фенове по време на световната квалификация между България и Турция, която загубихме тежко с 1:6 на националния стадион “Васил Левски”.

Официалната мотировка на ФИФА за санкцията е: “Ред и сигурност по време на мачове, използване на жестове, думи, предмети или други средства за предаване на съобщение, което не е подходящо за спортно събитие.”

Любопиттното и същевременно изненадващо е, че санкция има само за България, но не и за Турция, тъй като привържениците на гостите запалиха факли по време на двубоя, за което също се налагат глоби, но явно делегатът е пропуснал да отрази този факт.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леандро Годой: Само ЦСКА!

Леандро Годой: Само ЦСКА!

  • 10 ное 2025 | 09:25
  • 1277
  • 0
Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

  • 10 ное 2025 | 09:20
  • 4150
  • 3
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11511
  • 33
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

  • 10 ное 2025 | 08:11
  • 3966
  • 5
Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

  • 9 ное 2025 | 20:13
  • 6253
  • 18
Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

  • 9 ное 2025 | 20:00
  • 4643
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 10012
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 12052
  • 17
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11511
  • 33
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 8202
  • 5
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 4762
  • 4