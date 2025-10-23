Популярни
Вход / Регистрирай се
ФК Аксаково с нов Управителен съвет

  • 23 окт 2025 | 15:05
ФК Аксаково с нов Управителен съвет

Сдружение "ФК Аксаково" проведе Общо събрание на членовете си, на което Управителният съвет (УС) направи отчет за дейността през изминалата година, съобщиха от круба. Членовете на Сдружението приеха нов, по състав петчленен УС, като в него остават двама членове от стария, с което се гарантира приемствеността на дейността. Същевременно членовете благодариха на досегашния УС за успешния мандат в наистина нелеки за организацията времена.

Новият УС е в състав: Явор Вангелов, Валерий Добролевски, Слави Сталев, Десислав Дяков и Светлин Станчев. Така освен нужната приемственост в ръководния орган се влива и “свежа кръв”. За председател на новия УС бе избран Явор Вангелов.

„Направихме някои промени в последния месец с цел подобряване на обстановката и израстването на отбора в положителна посока. Имаше Общо събрание, на което се взеха важни решения за клуба“, сподели Явор Вангелов.

Той благодари на Община Аксаково и нейното ръководство за помощта, която оказват през всичките години, за да върви отборът напред и на всички спонсори в лицето на Пластхим-Т, Ди Ай Ес и др.

