Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Чаби Алонсо: Не сме в криза

Чаби Алонсо: Не сме в криза

  • 10 ное 2025 | 05:32
  • 289
  • 0

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо все още не е твърде притеснен, въпреки двете поредни издънки на неговия тим. "Белият балет" първо загуби от Ливърпул в Шампионската лига, а след това записа постно нулево реми с Райо Валекано в Ла Лига. Наставникът обаче не бърза да бие тревога, тъй като сезонът все още е в твърде ранен етап.

„Дали е криза? Знаем къде се намираме“, заяви Алонсо на пресконференцията си след мача. „Вярвам, че както в добрите, така и в лошите моменти, трябва да знаем как да намираме баланс.“

„След „Анфийлд“ искахме да изиграем по-добър мач днес. Винаги е трудно да наложим нашия стил на игра на „Вайекас“ и през второто полувреме можеше да се случи всичко. Не го отдавам на емоционални възходи и падения; ние сме много последователни в подготовката и манталитета си. В Ла Лига се играе мач за мач, а в неделя не успяхме да спечелим", допълни специалистът.

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Въпреки разочароващия резултат, Алонсо знае, че сезонът няма да бъде спечелен или загубен заради едно равенство през ноември.

„Притеснява ме желанието да продължим да растем, да се подобряваме. Да правим позитивна и конструктивна самокритика. Всички знаем къде сме и какво искаме. Ноември е, има още много път, и трябва да поддържаме високи стандарти“, завърши испанецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Марк Геи е под въпрос за ноемврийските квалификации на Англия

Марк Геи е под въпрос за ноемврийските квалификации на Англия

  • 10 ное 2025 | 02:55
  • 285
  • 0
Уулвърхамптън избра новия си мениджър

Уулвърхамптън избра новия си мениджър

  • 10 ное 2025 | 01:06
  • 1064
  • 2
Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

  • 10 ное 2025 | 00:49
  • 1042
  • 0
Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"

Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"

  • 10 ное 2025 | 00:38
  • 1339
  • 0
Риека с нова загуба без Янков

Риека с нова загуба без Янков

  • 10 ное 2025 | 00:30
  • 625
  • 0
ПСЖ попари Лион в добавеното време и отново превзе върха

ПСЖ попари Лион в добавеното време и отново превзе върха

  • 10 ное 2025 | 00:08
  • 2010
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 102928
  • 347
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 54100
  • 132
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 32332
  • 27
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 17511
  • 167
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 64394
  • 202
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 36808
  • 239