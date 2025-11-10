Чаби Алонсо: Не сме в криза

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо все още не е твърде притеснен, въпреки двете поредни издънки на неговия тим. "Белият балет" първо загуби от Ливърпул в Шампионската лига, а след това записа постно нулево реми с Райо Валекано в Ла Лига. Наставникът обаче не бърза да бие тревога, тъй като сезонът все още е в твърде ранен етап.

„Дали е криза? Знаем къде се намираме“, заяви Алонсо на пресконференцията си след мача. „Вярвам, че както в добрите, така и в лошите моменти, трябва да знаем как да намираме баланс.“

„След „Анфийлд“ искахме да изиграем по-добър мач днес. Винаги е трудно да наложим нашия стил на игра на „Вайекас“ и през второто полувреме можеше да се случи всичко. Не го отдавам на емоционални възходи и падения; ние сме много последователни в подготовката и манталитета си. В Ла Лига се играе мач за мач, а в неделя не успяхме да спечелим", допълни специалистът.

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Въпреки разочароващия резултат, Алонсо знае, че сезонът няма да бъде спечелен или загубен заради едно равенство през ноември.

„Притеснява ме желанието да продължим да растем, да се подобряваме. Да правим позитивна и конструктивна самокритика. Всички знаем къде сме и какво искаме. Ноември е, има още много път, и трябва да поддържаме високи стандарти“, завърши испанецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages