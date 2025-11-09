И днес Трент не е титуляр за Реал Мадрид (съставите)

Реал Мадрид гостува на съседите от Райо Валекано в среща от 12-тия кръг на Ла Лига. Мачът на намиращия се на десетина километра от “Бернабеу” стадион “Вайекас” започва в 17:15 часа.

Преди този двубой Реал е лидер и със сигурност ще остане на върха през идната пауза. По-рано през седмицата обаче тимът на Чаби Алонсо загуби от Ливърпул в Шампионската лига и ще търси реванш.

Райо пък е чак десети в първенството, но този сезон вече удържа Барселона на своя терен - 1:1 през август. Освен това при последните си три визити там Реал Мадрид няма победа.

Интересно е, че Трент Александър-Арнолд пак не е титуляр за Реал, макар отдавна да е възстановен. Раул Асенсио излиза за гостите за сметка на Едер Милитао, който сяда на пейката. Браим Диас получава шанс от първата минута, а Орелиан Чуамени е контузен. В този мач Реал Мадрид за първи път ще носи новия си резервен екип в синьо.