БККМТ отговори на обвиненията от СК "Стар Тийм"

Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) изпрати съобщение до медията ни, с което използва право на отговор във връзка с по-ранно постъпила информация от СК “Стар Тийм”. БККМТ изпрати опровержение относно твърденията на “Стар Тийм”, че е имало опити да не бъдат допуснати техни треньори на изминалото Държавното първенство по кикбокс в Бургас.

Вижте съобщението без редакторска намеса.

Относно: публикация в Sportal.bg и твърдение, че ръководството на Българска

конфедерация по кикбокс и муай-тай (БККМТ) е забранило на състезатели от СК

„StarTeam“ да присъстват на Държавно първенство – стил Kick-Light-Contact, гр.

Бургас.

От името на: Българска конфедерация по кикбокс и муай-тай (БККМТ)

Дата: 09.11.2025г.

1) Категорично опровержение

Българската конфедерация по кикбокс и муай-тай (БККМТ) категорично отхвърля

като неверни и клеветнически твърденията, публикувани в Sportal.bg, че

конфедерацията е възпрепятствала участието на състезатели от СК „StarTeam“ в

Държавното първенство по кикбокс в гр. Бургас. Нито ръководството, нито някое от

длъжностните лица на конфедерацията е издавало забрана или е предприемало

действия за ограничаване на участници от който и да е клуб.

2) Опровержения по конкретни твърдения

Твърдение No1

„Спортен клуб StarTeam се свърза със Sportal.bg, за да съобщи за опит за

възпрепятстване на техни състезатели...“

Факт: Никога не е правен опит за възпрепятстване на състезатели от СК „StarTeam“.

Всички участници, които са регистрирани по реда, определен от регламента, са били

допуснати до състезанието.

Твърдение No2

„Успехите на клуба са причина за ограничения и репресии...“

Факт: Категорично това не е вярно. Няма нито едно решение, което да въвежда

ограничения към СК „StarTeam“ или неговите състезатели и никой не може да

предостави такова, което по някакъв начин да доказва твърдението им. Отделно от

това всички решения в БККМТ се вземат колективно от Управителния съвет, а не

еднолично.



Твърдение No3

„В деня на състезанието федерацията е разпоредила недопускане на ръководството и

треньорите на StarTeam в спортната зала.“

Факт: Това твърдение е невярно. Ден преди състезанието до ръководството на

БККМТ постъпи устна информация от родители, чиито деца тренират в клуба, че

лицата Иван Георгиев и Деница Миленкова планират действия за саботиране на

състезанието чрез използване на техните деца, които да навлязат в игралното поле и

да не излизат. Федерацията сигнализира полицията и общината за превантивна

защита. Никога не е налагана забрана за достъп — лицата бяха допуснати като

публика.

Твърдение No4

„Федерацията беше разпоредила недопускане на ръководството и треньорите...“

Факт: Федерацията по никакъв начин не е разпореждала нищо в деня на

състезанието. Решението на УС от 26.10.2025 г. е публикувано официално. Направен е

компромис за избягване на хаос, след като полицията състави предупредителни

протоколи на лицата. При опит за нарушаване на реда лицата щяха да бъдат

задържани. Всички надлежно регистрирани треньори бяха допуснати, дори

федерацията направи временен компромис и допусна тези, които не разполагат с

необходимия лиценз, за да могат децата на клуба да участват.

Факт: Проверката, която се извършва в рамките на БККМТ, не е насочена срещу клуба

или състезателите. Тя касае конкретни лица за евентуални престъпления по чл. 308

и чл. 311 от НК — подаване на неистински документи и злоупотреба с доверие. При

потвърждаване на данните материалите ще бъдат предоставени на прокуратурата и

МВР.

Твърдение No6

„Клубът ще бъде представляван от 16 национални състезатели...“

Факт: Клубът изпраща 12 състезателя на разноски на федерацията и

предварително одобрени от УС, които разполагат с национален селекционер по

тяхно предложение — г-н Иво Деспотов. Федерацията е осигурила всички условия за

нормално участие в международния форум.