
"Соколите" не предвиждат контрола, наблягат на тренировките

  • 10 ное 2025 | 10:41
Отборът на Спартак (Варна) няма да играе приятелска среща в паузата и ще наблегне на тренировките. Оказа се, че след последния мач със Септември Илкер Будинов e получил контузия в коляното, което е принудило треньорския щаб да го замени на полувремето.

Травмата е в коляното, а десният бранител ще премине през медицински преглед, за да се установи каква точно е контузията. Треньорът Гьоко Хаджиевски бе лаконичен по този повод:

"Паузата в първенството може да ни дойде добре. Ще вдигнем основни играчи, които доскоро бяха контузени. Имаме да си говорим, да работим в някои детайли с играчите и да върнем нивото от първите срещи, в които спечелихме доста точки. Личи си натрупана умора в играчите. Разполагаме с компактна група от 12-13 човека, които използваме в срещите и това се отразява".

