Гьоко Хаджиевски се ядоса: Това не е Спартак! Не мога да повярвам, че играхме толкова лошо

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски остана изключително разочарован след загубата на своя тим от Септември (София). “Соколите” загубиха с 1:4 у дома.

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

“Очевидно днес не сме същия отбор, който бяхме допреди два мача. Играхме много под нашите възможности. Преди това имахме повече енергия, по-свежи, повече борбеност. Сега си говорим да вземем контрола на мача, но не се получава.

Първите два гола не мога да си ги обясня. Първия гол от корнер цялата, защита е там и пак допускаш. Вторият гол падна бързо. На полувремето се разсърдих много, просто не можех да повярвам, че можехме толкова лошо да играем първото полувреме. Второто полувреме тръгнахме по-енергично, имахме голове положение, намалихме на 2:1, имахме положения, но Халачев изпусна и стана 3:1 за тях.

Не сме същия Спартак, който бяхме преди два мача. Трябва да поразговаряме, да назовем истинските причини защо не играем така, както играхме преди два мача, когато събрахме симпатиите на феновете. Няма така да оставим нещата. Ще се подготвим. Имаме две седмици и имаме достатъчно време да си върнем формата. Септември заслужено ни би, игра добре целия мач.

Невероятно да не можем да се справим ние. Очаквахме да ги бием.

Вторият гол падна, когато бяхме с играч по-малко. Казах им да играем зона, защото сме с човек по-малко, но това е наивност. Не е само търчене и бягане, трябва да се чете играта. Трябва да имаш характер на победител. И голът първият стана от корнер. Не е до грешките, тук се работи за характер. Исках да ги събудя, да ги успокоя, казах им, че мачът с Добруджа се случва, но днес не играхме както трябва. Не беше това Спартак. Извинявам се на всички, които ни подкрепят. Обещавам да направим така, че да се върнем”, заяви Хаджиевски.