Моника Господинова стана шампионка на ITF турнира в Пазарджик

Моника Господинова спечели титлата на сингъл на международния турнир за юноши и девойки категория J30 в Пазарджик. В изцяло български финал държавната шампионка до 16 г. победи 1:6, 6:4, 7:5 Кристина Кънева за първата си титла от надпревара на ITF.

Българска е титлата и на двойки при девойките. В драматичен финал 14-годишните Илина Илиева/Рая Маркова надиграха след 7:5, 1:6, 15-13 поставените под №1 Андрея Глушкова/Минел Кайнак (Турция).

При юношите Станислав Косев загуби финала срещу живеещият и подготвящ се в Бургас Родион Четвериков (Украйна) с 4:6, 1:6. Украинецът направи дубъл, ставайки шампион и на двойки. Двамата с Мартин Бонев победиха 6:4, 6:7(4), 10-2 Андрей Раду (Румъния)/Михайло Топич (Сърбия).