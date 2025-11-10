Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кузманов отпадна на старта на "Чалънджър" в Япония

Димитър Кузманов отпадна на старта на "Чалънджър" в Япония

  • 10 ное 2025 | 10:25
  • 80
  • 0
Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе с награден фонд 100 хиляди долара.

32-годишният българин беше елиминиран от поставения под номер 1 Чун-Син Цън (Тайван) с 4:6, 1:6 след 76 минути игра.

Пловдивчанинът загуби подаването си в откриващия гейм на мача, след което при 3:4 поведе с 40:15 при сервис на съперника, но не се възползва от двата си шанса да върне пробива. В последствие 131-ият в световната ранглиста азиатец доминираше, взе първия сет и поведе с 4:0 във втория по пътя си към крайната победа.

Кузманов напуска надпреварата с 1045 долара, но няма да прибави точки към актива си за класацията на АТП, в която заема 250-ата позиция.

