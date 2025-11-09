Андреа Стела: Важна втора поредна победа, днес Макс може би беше по-бърз

Популярни
  • 9 ное 2025 | 21:51
  • 253
  • 0
Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела заяви, че победата на Ландо Норис в Гран При на Сао Пауло е била важна за британския екип след трудния период, през който той премина през последните два месеца.

Макларън изпадна в лека криза в състезанията в Италия, Азербайджан, Сингапур и САЩ, в които не успя да запише нито едно победа и имаше само няколко подиума. В Мексико обаче Норис върна тима от Уокинг на върха, а днес британецът записа втора поредна победа, триумфирайки в Бразилия.

След състезанието Стела каза, че тази победа е важна за Макларън, но призна, че може би Норис не е бил най-бързията пилот на „Интерлагос“ днес. Италианецът каза, че Макс Верстапен е бил над всички, което позволи на нидерландеца да се качи на подиума, след като потегли от края на алеята пред боксовете.

„Важна втора поредна победа. Имаше фаза, в която не беше лесно да печелим и ние трябва да се прегрупираме, за да разберем как да извличаме максимума от колата, да изпълняваме възможно най-добрия състезателен уикенд. Точно това се случи от страната на Ландо и той беше възнаграден с победата.

„Тя не дойде толкова лесно, колкото тази в Мексико. Днес темпото му не беше най-бързото. Може би Макс беше с най-бързата кола на пистата днес, а той имаше е повече нови гуми, което беше резултат на ранното му отпадане в квалификацията. Той заслужаваше място на подиума на база темпото, което демонстрира днес.

„Жалко за Оскар, който не можеше да се бори за подиума заради наказанието, което получи“, заяви Стела.

Снимки: Gettyimages

