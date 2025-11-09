Популярни
Добруджа начело във Висшата лига

  • 9 ное 2025 | 21:26
Отборът на Добруджа 07 (Добрич) оглави класирането във второто ниво на шампионата - Висшата лига, след като победи Черноморец 2008 (Бяла) с 3:0 (25:14, 25:19, 25:14) в мач от втория кръг. Това бе втори успех на момчетата на Димитър Маринков, като са с пълен актив от 6 точки и без загубен гейм.

Нови три точки за новия сезон записа и тимът на Етрополе, който надигра Изгрев (Ябланица) с 3:0 (25:14, 25:17, 25:15).

Успех в четири гейма пък постигна Миньор (Перник), който се наложи като гост над Раковски 1964 (Севлиево) с 3:1 (23:25, 25:23, 25:22, 25:19).

Драматичен успех записа Звездец (Горна Малина), който надделя като гост на Ботев (Луковит) с 3:2 (25:17, 24:26, 18:25, 25:23, 23:21).

Първите си три точки за сезона записаха и волейболистите на Родопа (Смолян), които победиха като домакини ВАСК с 3:0 (25:21, 27:25, 25:22).

В три гейма се разви и двубоят между Хебър (Пазарджик) и Град (Белоградчик). Момчетата на Христо Христов спечелиха с 3:0 (25:20, 25:14, 25:19).

С драматичен успех се поздрави и отборът на ВК Софийски университет, който се наложи над Металург (Перник) с 3:2 (25:21, 26:24, 21:25, 24:26, 17:15).

