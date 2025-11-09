Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

Временният наставник на Лудогорец Тодор Живондов даде мнението си след шампионатното поражение с 2:3 срещу Арда (Кърджали). Специалистът призна чистосърдечно, че е очаквал да се справи по-добре начело на "орлите".

"Не можахме да се справим основно с контраатаките на Арда. Трябва да е имало по-добър тренировъчен процес или на разборите да бъда по-конкретен. Очаквах да се опитват повече да задържат топката, те имаха добър нисък блок. След като не сме успели, не ни остава нищо освен да видим как Лудогорец ще започне да побеждава.

На Лудогорец му трябва постоянна и силна игра, а не да гледа Левски. Въпросът е как да се решат проблемите ни. Трябва да започнем да печелим, за да стигнем до серия от победи. Отборът има нужда от спокойствие и освежаване. Очаквах да се справя по-добре, всички останали въпроси са към ръководството", каза Тодор Живондов.