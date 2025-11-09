Иван Стоянов: Като не иска да влиза, не иска

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов говори след загубата на своя тим от Черно море. “Червените” отстъпиха с 0:1 и не успяха да скъсят дистанцията до първия Левски.

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

“Малшанс. Не ни искаше голът. Искахме повече победата, играхме срещу сериозен съперник със силен треньор. Можем да ги поздравим, но се видя, че ние искаме повече победата. Късметът не беше на наша страна днес.

Нонстоп имаме такива тренировки за завършване и атакуване, но има моменти, когато не иска да влиза. Мъчехме се днес да вкараме, но видяхте - рикошети, греди. Като не иска, не иска.

Не е приятно за никого, но гледаме следващите мачове. В следващите мачове ще си наваксаме точките. Игрово не мисля, че трябва да променяме нещо. Трябва да сме по-агресивни и да движим бързо топката.

Имаме 1-2 контузени, затова не запълнихме групата”, заяви Стоянов.