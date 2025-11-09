Нико Уилямс напомни за себе си с космически гол за Атлетик Билбао

С невероятен гол на Нико Уилямс отборът на Атлетик Билбао надви Овиедо с 1:0 като домакин в двубой от 12-тия кръг на испанския елит. Испанският национал реализира след слалом и неспасяем шут в 25-ата минута. За баските тази победа идва след три поредни загуби във всички турнири, като им помогна да се изкачат с поне четири позиции в класирането.

Овиедо пък, който е новак, продължава да страда и вече даже е последен в класирането.

Заради редица травми Нико Уилямс беше незабележим от началото на сезона, но сега блесна с това изпълнение. Голът му е едва втори през кампанията. Братът на Иняки Уилямс започна срещата като титуляр, но през второто полувреме видимо се измори и дори сам поиска смяна.

Двубоят на “Сан Мамес” ще бъде паметен и за юношата на Атлетик Селтон Санчес, който направи дебюта си в Ла Лига, при това директно като титуляр. Талантът е от бразилски произход, но е роден в Испания, на 18 години е, играе като халф и е братовчед на Роберто Фирмино. Преди дни Санчес игра за “лъвовете” и срещу Нюкасъл в Шампионската лига, а допреди няколко седмици дори нямаше мачове за дубъла.