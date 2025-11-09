Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Нико Уилямс напомни за себе си с космически гол за Атлетик Билбао

Нико Уилямс напомни за себе си с космически гол за Атлетик Билбао

  • 9 ное 2025 | 17:03
  • 692
  • 0

С невероятен гол на Нико Уилямс отборът на Атлетик Билбао надви Овиедо с 1:0 като домакин в двубой от 12-тия кръг на испанския елит. Испанският национал реализира след слалом и неспасяем шут в 25-ата минута. За баските тази победа идва след три поредни загуби във всички турнири, като им помогна да се изкачат с поне четири позиции в класирането.

Овиедо пък, който е новак, продължава да страда и вече даже е последен в класирането.

Заради редица травми Нико Уилямс беше незабележим от началото на сезона, но сега блесна с това изпълнение. Голът му е едва втори през кампанията. Братът на Иняки Уилямс започна срещата като титуляр, но през второто полувреме видимо се измори и дори сам поиска смяна.

Двубоят на “Сан Мамес” ще бъде паметен и за юношата на Атлетик Селтон Санчес, който направи дебюта си в Ла Лига, при това директно като титуляр. Талантът е от бразилски произход, но е роден в Испания, на 18 години е, играе като халф и е братовчед на Роберто Фирмино. Преди дни Санчес игра за “лъвовете” и срещу Нюкасъл в Шампионската лига, а допреди няколко седмици дори нямаше мачове за дубъла.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич

Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич

  • 9 ное 2025 | 15:29
  • 3117
  • 3
Барселона си го върна на Реал Мадрид при ветераните, 67-годишен се появи на терена

Барселона си го върна на Реал Мадрид при ветераните, 67-годишен се появи на терена

  • 9 ное 2025 | 14:54
  • 1896
  • 1
Обвинен в педофилия играч на Моуриньо излезе с обръщение

Обвинен в педофилия играч на Моуриньо излезе с обръщение

  • 9 ное 2025 | 14:15
  • 1207
  • 0
Екитике за Слот: Постоянно ми е на главата

Екитике за Слот: Постоянно ми е на главата

  • 9 ное 2025 | 14:06
  • 1632
  • 0
Заснеха как Кристиано Роналдо иронизира съдията

Заснеха как Кристиано Роналдо иронизира съдията

  • 9 ное 2025 | 13:46
  • 6218
  • 9
Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

  • 9 ное 2025 | 13:24
  • 1069
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

  • 9 ное 2025 | 17:50
  • 7823
  • 14
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27678
  • 112
Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

  • 9 ное 2025 | 17:15
  • 3538
  • 6
Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 778
  • 1
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 23230
  • 37
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 50199
  • 301