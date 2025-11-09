Популярни
  Виктория Нинова: Правихме много лесни грешки в доста от случаите, което ни повлия психически

Виктория Нинова: Правихме много лесни грешки в доста от случаите, което ни повлия психически

  • 9 ное 2025 | 16:33
  • 438
  • 0
Правихме много лесни грешки в доста от случаите, което ни повлия и психически, изнервихме се и не успяхме да покажем това, което тренираме цяла седмица.

Това каза Виктория Нинова пред БНТ след поражението на ЦСКА от Левски с 0:3 в мач от четвъртия кръг на женското волейболно първенство.

"Червените" допуснаха първа загуба от началото на сезона, а "сините" записаха трета победа.

Световната шампионка с националния отбор на България до 19 години днес навършва 18 години.

"Цялото първенство не е равностойно. И явно не сме се подготвили достатъчно. Като цяло колективът е много добър и се надявам с времето да ни се получат нещата", завърши Виктория Нинова.

Снимки: Startphoto

