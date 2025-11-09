Популярни
Първи триумф и пробив в топ 16 за невероятния У

  • 9 ное 2025 | 15:55
  • 260
  • 0
У Изъ спечели първата ранкинг титла в кариерата си, след като победи Джон Хигинс с 10:6 във финала на Международния шампионат в Китай.

22-годишният китаец показа впечатляваща доминация срещу четирикратния световен шампион в националния фитнес център в Нанкин. Малко по-рано в турнира изглеждаше елиминиран, след като изоставаше с 0:4 от Джъд Тръмп на осминафиналите, но направи феноменален обрат срещу световния №1, разгроми Бари Хуокинс с 5:0 на четвъртфиналите и отстрани световния шампион Джао Синтонг, за да достигне третия си финал в ранкинг турнир.

Този път щастието беше на негова страна – след като пропусна шансовете си в миналогодишните финали на English Open и Scottish Open, У най-сетне вдигна трофей.

Финалът започна силно за него – брейкове от 86 и 62 му осигуриха ранен аванс от 2:0. Хигинс, който преследваше трета ранкинг титла за годината и общо 34-та в кариерата си, отговори с великолепен брейк от 101. Но младият китайски талант започна мощна серия и спечели три от следващите четири партии, включително с брейкове от 110, 113 и 137. При резултат 5:2 изглеждаше, че мачът се изплъзва от Хигинс, още преди втората сесия да започне. Въпреки огромния дефицит в точките до момента, шотландецът прояви типичния си дух и спечели последните две партии от първата сесия, за да намали изоставането си до 4:5.

Въпреки че този обрат можеше да разклати по-неопитния си съперник, У не показа признаци на нервност. Вечерната сесия започна с нови силни брейкове от 87 и 80, които му осигуриха преднина от 8:4. Хигинс, който преди това бе победил Шон Мърфи и Стивън Магуайър, получи няколко възможности, но не успя да се възползва напълно.

50-годишният шотландец все пак прекъсна серията му, намалявайки до 8:5, но пропуснат черна в 14-тата партия позволи на У да направи 9:5 и да се приближи на една рамка от победата. Младият китаец първоначално пропусна възможността да затвори мача, подарявайки още една партия на Хигинс, но в следващата – след отличен дълъг удар, типичен за стила му през цялата седмица – не сгреши. Той приключи финала с още един брейк над 100 точки (неговия 14-ти в турнира) и триумфира по категоричен начин.

У Изъ стана вторият дебютант шампион в ранкинг турнир поред след успеха на Джак Лисовски в Северна Ирландия преди две седмици.

Спечелените £175,000 и ранкинг точки ще му позволят за първи път в кариерата си да влезе в елитния топ 16, което автоматично гарантира участието му в основната фаза на предстоящия Шампионат на Обединеното кралство в Йорк – първия турнир от "Тройната корона" за сезона.

Освен това У почти сигурно ще вземе участие и в трите турнира от престижната Players Series (Световна Гран при, Шампионат на играчите, Шампионат на тура", където класирането се определя според годишната ранглиста.

