Джарън Енис към Върджил Ортис-младши: Това е битката, която искам

Джарън „Буутс“ Енис не искаше да оставя никакво съмнение относно следващия си желан двубой – въпреки че първоначално реши да се пошегува със своите фенове и най-вече с критиците си.

Непобеденият бивш шампион в полусредна категория беше категоричен в желанието си да се изправи срещу Върджил Ортис-младши в зрелищен сблъсък в началото на 2026 г. Енис изпълни своята част от уговорката с нокаут в първия рунд срещу Уисма Лима, с който спечели временната титла на WBA в категория до 70 килограма на 11 октомври в родния си град Филаделфия.

Впоследствие Ортис последва примера му, след като защити своята второстепенна версия на титлата на WBC срещу Ериксън Лубин с победа чрез ТКО в събота в "Dickies Center" във Форт Уърт, Тексас.

Впечатляващ нокаут на Ортис го изстреля към битката, която боксовият свят очаква

„Казвам на всички – това е битката, която искам“, заяви Енис пред Крис Маникс от DAZN. „Въпреки всички проблеми с правителството [и отменените полети], исках да съм сигурен, че ще бъда тук, за да знаят всички, че това е двубоят, който искам. Около тази битка има толкова много шум. Дори повече, отколкото преди два месеца. Има огромен интерес, а аз имам добра фенска база. Така че, да го направим.“

Енис поднови договора си с "Matchroom Boxing" по-рано тази година, основно с намерението да си осигури мач с Ортис. Неговият екип вече се е съгласил с необходимите условия за продължаване напред и очаква отговор от Ортис и "Golden Boy", въпреки че такова решение разбираемо ще дойде след двубоя в събота.

„Аз съм най-добрият боксьор в категория до 70 килограма в света, тези момчета не могат да ми стъпят на малкия пръст“, категоричен е Енис.