  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Джарън Енис към Върджил Ортис-младши: Това е битката, която искам

Джарън Енис към Върджил Ортис-младши: Това е битката, която искам

  • 9 ное 2025 | 13:33
Джарън Енис към Върджил Ортис-младши: Това е битката, която искам

Джарън „Буутс“ Енис не искаше да оставя никакво съмнение относно следващия си желан двубой – въпреки че първоначално реши да се пошегува със своите фенове и най-вече с критиците си.

Непобеденият бивш шампион в полусредна категория беше категоричен в желанието си да се изправи срещу Върджил Ортис-младши в зрелищен сблъсък в началото на 2026 г. Енис изпълни своята част от уговорката с нокаут в първия рунд срещу Уисма Лима, с който спечели временната титла на WBA в категория до 70 килограма на 11 октомври в родния си град Филаделфия.

Впоследствие Ортис последва примера му, след като защити своята второстепенна версия на титлата на WBC срещу Ериксън Лубин с победа чрез ТКО в събота в "Dickies Center" във Форт Уърт, Тексас.

Впечатляващ нокаут на Ортис го изстреля към битката, която боксовият свят очаква
Впечатляващ нокаут на Ортис го изстреля към битката, която боксовият свят очаква

„Казвам на всички – това е битката, която искам“, заяви Енис пред Крис Маникс от DAZN. „Въпреки всички проблеми с правителството [и отменените полети], исках да съм сигурен, че ще бъда тук, за да знаят всички, че това е двубоят, който искам. Около тази битка има толкова много шум. Дори повече, отколкото преди два месеца. Има огромен интерес, а аз имам добра фенска база. Така че, да го направим.“

Енис поднови договора си с "Matchroom Boxing" по-рано тази година, основно с намерението да си осигури мач с Ортис. Неговият екип вече се е съгласил с необходимите условия за продължаване напред и очаква отговор от Ортис и "Golden Boy", въпреки че такова решение разбираемо ще дойде след двубоя в събота.

„Аз съм най-добрият боксьор в категория до 70 килограма в света, тези момчета не могат да ми стъпят на малкия пръст“, категоричен е Енис.

