Впечатляващ нокаут на Ортис го изстреля към битката, която боксовият свят очаква

  • 9 ное 2025 | 08:14
  • 411
  • 0
Впечатляващ нокаут на Ортис го изстреля към битката, която боксовият свят очаква

Върджил Ортис се нуждаеше само от един точен удар, за да нокаутира Ериксън Любин и да отвори пътя към мача, който целият боксов свят очаква — сблъсъка му с Джарон Енис - Буутс.

Ортис (24-0, 22 нокаута) улови Любин с мощен десен прав, който го остави на крака, но в безсъзнание, принуждавайки съдията Джеймс Грийн да се намеси и да прекрати двубоя само 1:30 минути след началото на втория рунд. Грийн обгърна Любин с ръце, докато той беше притиснат в въжетата, за да предотврати падането му на пода, след като Ортис го засипа с удари.

С тази победа Ортис защити временната си титла на WBC в категория до 70 кг и си осигури място в дългоочаквания сблъсък с Джарон Енис, който наблюдаваше мача от първия ред в „Дикис Арена“ в Форт Уърт, Тексас.

„Толкова много хора казваха, че ще ме надиграе, че ще ме нокаутира“, каза Ортис в интервю на ринга за DAZN. „Вижте, той е страхотен боец, но има нива. Това ме мотивира много. Готови сме за най-добрите. Искаме да се бием с най-добрите. Буутс, ела тук!“

Филаделфиецът Енис (35-0, 31 KO, 1 NC) и Ортис се изправиха лице в лице и незабавно потвърдиха, че искат да се бият един срещу друг следващи. Контрактите още не са подписани, но DAZN е резервирала 28 февруари като предпочитана дата за техния основен мач на pay-per-view галавечер в Лас Вегас.

Ортис (27 г.) влиза с огромна инерция в този двубой, който може да се окаже решаващ за кариерата му. Номер 1 в класацията на The Ring при суперполусредните, Ортис вече има пет победи от пет мача, откакто се изкачи от полусредна категория. В последните си две срещи той победи Серхий Бохачук и Исраил Мадримов — двама от най-силните претенденти в дивизията.

Любин (27-3, 19 KO) от Орландо, Флорида, е пети в класацията на The Ring в същата категория. Мадримов е четвърти, а Бохачук беше в Топ 10, преди да загуби по точки от Брандън Адамс в реванша им на 13 септември в Лас Вегас.

За 30-годишния Любин това беше третата загуба с нокаут или технически нокаут в 12-годишната му професионална кариера. През април 2022 г. той бе спрян от Себастиан Фундора след девет зрелищни рунда. Тогава Любин дори прати Фундора в нокдаун в седмия рунд, но треньорът му Кевин Кънингам прекрати боя преди десетия рунд заради тежко подуто лице на своя боксьор.

Преди това, през октомври 2017 г., Джермел Чарло го нокаутира с един-единствен десен удар още в първия рунд, когато защитаваше титлата си на WBC в суперполусредна категория.

