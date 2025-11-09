Отава надви Филаделфия в продължението

Тим Щуцъл вкара втория си гол 3:19 след началото на продължението за победа на Отава срещу Филаделфия с 3:2 в Националната хокейна лига. Отава спечели, въпреки че отправи само 13 удара в мача. Щуцъл вкара шест попадения в последните си шест мача. Майкъл Амадио също се разписа за успеха, а Линус Улмарк спаси 20 удара. Джейми Драйсдейл и Матвей Мичков отбелязаха за Филаделфия.

Бо Хорват вкара в първия период, както и при числено превъзходство на тима си в края за успеха на Айландърс над Рейнджърс в дербито на Ню Йорк с 5:0. Айландърс сложиха край на серията си от пет поредни загуби от градския съперник, който победиха едва за втори път в последните им десет срещи. Жан-Габриел Паго и Андерс Ли също вкараха във финалните минути. Ню Йорк Рейнджърс все още няма победа у дома, като това е най-голяма им негативна серия в 100-годишната история на отбора.

Айлъндърс влошиха мъките на Рейнджърс в битката за Ню Йорк

Пол Котър вкара решаващото попадение при дузпите за Ню Джърси, който се наложи над Питсбург с 2:1. Арсений Грицюк също се разписа, а Джейк Алън отрази 33 шута за Ню Джърси, който е непобеден у дома и спечели трета от последните си четири срещи. Райън Грейвс бе голмайсторът на Питсбърг, а Артурс Силовс спаси 23 удара. Далас вкара два гола за по-малко от минута в средата на третия период, за да поведе срещу Нашвил и да си осигури победата с 5:4. Маврик Бурк записа гол и асистенция, Рууп Хинц, Джъстин Хриковян, Адам Ерне и Сам Стийл също вкараха за победителите. Райън О'Райли и защитникът Ник Бланкебруг направиха по две асистенции. Защитникът Никола Аг вкара гол и добави асистенция, докато Люк Еванджелиста, Филип Форсберг и Стивън Стамкос също се разписаха за Питсбърг. Морган Гийки се отчете с попадение и асистенция за гостуващия Бостън, който се наложи над Торонто с 5:3. Виктор Арвидсон, Майкъл Ейсимънт, Давид Пастърняк и Фрейзър Минтен също вкараха за Бостън, Мейсън Лорей направи две асистенции, а Джереми Суейман спаси 30 шута. Никълъс Робертсън, Матиас Мачели и Джон Таварес се разписаха за Торонто, който приключи серията си от три поредни победи.

Шейн Райт отбеляза победния гол в продължението за Сиатъл при успеха срещу Сейнт Луис с 4:3. Преди това Сиатъл бе изравнил в последните секунди на редовното време чрез Чандлър Стивансон, за да вкара мача в продължения. Еели Толванен записа гол и две асистенции за победителите, Райкър Еванс добави гол и асистенция, а вратарят Филип Грубайер отрази 16 шута. Джордан Кайру, Дилън Холоуей и Далибор Дворски отбелязаха за Сейнт Луис.

Коул Кофийлд вкара два пъти, а Монреал се наложи убедително над Юта с 6:2. Той е сред лидерите при голмайсторите с 12 попадения, като се разписа във втория и третия период. Оливер Капанен и Алекс Нюхуук записаха по гол и асистенция, другите попадения бяха дело на Ник Сузуки и Кирби Даш. Кайлър Ямамото и Лаусън Краус вкараха за Юта.

Себастиан Ахо, Андрей Швечников, Йеспери Котканиеми и Шарл-Алекси Лего направиха по гол и асистенция за победата на Каролина срещу Бъфало с 6:3. Ерик Робинсън и Сет Джарвис също се разписаха за тима, който записа трета поредна победа. Оуен Пауър, Алекс Туч и Таге Томпсон бяха голмайсторите за Бъфало.

Брендон Хагел отбеляза решаващия гол и добави асистенция за победата на Тампа Бей над Вашингтон с 3:2. Джейк Генцел също записа попадение и асистенция, а третият гол бе дело на Емил Лилеберг. Вратарят Андрей Василевский спря 28 шута.Брендън Дюхейм и Джон Карлсън вкараха за Вашингтон, а Етен Франк и Ник Дауд записаха асистенции.

Нейтън Маккинън отбеляза два пъти и добави две асистенции за Колорадо, който не остави шансове на Едмънтън при 9:1. Паркър Кели също вкара два пъти, Кейл Макар и Джак Дръри се отчетоха с по два гола, Гевин Блиндли също вкара. Дейвън Тоуз направи три асистенции, а Захар Бардаков - две. Конър Макдейвид реализира единствения гол за Едмънтън, който допусна трета поредна загуба. Стюърт Скинър допусна четири гола от 13 удара и бе сменен от Калвин Пикард, който инкасира другите пет попадения.

Ярослав Аскарон направи 38 спасявания за Сан Хосе, който се наложи над Флорида с 3:1. Маклин Селебрини, Адам Годет и Александър Венберг бяха голмайсторите за успеха. Себернини вкара десетия си гол и води с 24 точки. Брад Маршан отбеляза в четвърти пореден мач за Флорида.

Джейкъб Труба вкара 31,5 секунди след старта на продължението, за да изведе Анахайм до победа над Вегас с 4:3. Лео Карлсон отбеляза два гола и добави асистенция, Олен Зелвегер записа две асистенции, а Франк Ватрано също се разписа. Брет Хаудън, Павел Дорофейев и Кейдън Корчак се разписаха за Вегас, който допусна пето поражение в последните седем срещи. Акира Шмид завърши с 25 спасявания.

Брок Бузър вкара победния гол късно в третия период за Ванкувър, който надигра Кълъмбъс с 4:3. Джейк ДеБръск и Конър Гарлънд също вкараха за успеха, Кевин Ланкинен спаси 29 удара. Кирил Марченко записа два гола и асистенция, Дмитри Воронков завърши с попадение и голов пас за Кълъмбъс, записал трета поредна загуба.

