Айлъндърс влошиха мъките на Рейнджърс в битката за Ню Йорк

  • 9 ное 2025 | 11:50
  • 322
  • 0
Айлъндърс влошиха мъките на Рейнджърс в битката за Ню Йорк

Бо Хорват отбеляза два гола и се изравни на върха при голмайсторите в НХЛ, а Ню Йорк Айлъндърс оставиха Ню Йорк Рейнджърс без победа у дома след категорична победа с 5:0 срещу големия си съперник в събота вечер.

Джонатан Друен и Жан-Габриел Пажо добавиха по един гол и две асистенции за Айлъндърс, а Андерс Лий също се разписа.

Иля Сорокин направи 33 спасявания, с което Айлендърс прекъснаха серията си от пет поредни загуби срещу Рейнджърс и записаха едва втора победа в последните десет мача между двата съперника.

Хорват се изравни със Сидни Кросби и Кътър Готие на върха в лигата, след като реализира своите 10-и и 11-и гола за сезона. Той направи третия си мач с повече от един гол през кампанията, като първо завърши 2 на 1 с Емил Хайнеман 9:31 минути преди края на първата третина, а после отбеляза при числено предимство в края на втората.

Друен се разписа 33 секунди преди края на първата третина, завършвайки бърза атака 2 на 1 с Антъни Дюклер. При третия гол на Айлендърс Друен направи бекхенд подаване от близо до вратарското поле, а Хорват вдигна шайбата от дясния кръг над вратаря Игор Шестйоркин.

Сорокин записа втория си „шътаут“ (мач без допуснат гол) за сезона. Той влезе в мача с баланс 3-6-2 и средно 3,46 допуснати гола на мач в 11 кариерни срещи срещу Рейнджърс.

Руският вратар постигна втория си „шътаут“ срещу този съперник, като започна с ключово спасяване с ръка срещу Артьоми Панарин още в първата минута. Малко по-късно спаси и два опасни изстрела на Мика Зибанежад при числено предимство за Рейнджърс – точно преди Хорват да вкара втория си гол.

Снимки: Imago

