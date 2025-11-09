Синер остана без 2 000 000 евро!

Тримесечната пауза, която сполетя Яник Синер след случая „клостебол“, му струваше скъпо, не само по отношение на ATP точките, но и финансово. Италианецът беше извън корта от 9 февруари до 4 май, след споразумение със Световната антидопингова агенция (WADA). С това той автоматично загуби правото си да участва в бонус програмата на ATP, която награждава играчите с най-добри резултати на турнирите.

Наградният фонд от 21 милиона долара се разпределя според представянето на Мастърс турнирите. Първи в списъка е Карлос Алкарас с 3420 точки, а веднага след него е Синер с 2350.

Съществува обаче ясно дефинирана система от правила: 25 процента се губят след един пропуснат Мастърс, 50 след два, 75 след три. Талантливият тенисист вече пропусна Индиън Уелс, Маями, Мадрид и Монте Карло.

Поради това той остана без целия си бонус, което възлиза на около 2 милиона евро, изчисляват колегите от Sportal.hu. Въпреки това, финансовият удар няма да наруши прекалено много италианеца, който наскоро спечели демонстративен турнир в Рияд и заработи шест милиона долара, с което напълно „покри“ загубения бонус.

Снимки: Imago