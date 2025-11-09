Николай Колев, Николай Къртев и ПАОК с тежка загуба от Милон

Отборът на ПАОК (Солун), в който играят българските волейболисти Николай Къртев и Николай Колев, претърпя тежка загуба у дома от вицешампиона Милон (Атина) с 0:3 (20:25, 20:25, 35:37) в мач от 3-ия кръг в шампионата на Гърция.

Срещата продължи 100 минути, като най-драматичен бе третият гейм, който се проточи цели 44 минути. Домакините имаха 5 шанса да спечелят частта и да се върнат в мача, но така и не успяха да се възползват. Последната точка дойде след мощна атака на Александрос Нанопоулос, който сложи край на двубоя.

Николай Къртев записа 6 точки (2 блока, 44% ефективност в атака -+5).

Николай Колев добави още 4 точки (1 ас, 1 блок, 33% ефективност в атака - +2).

Кубинецът Фернандо Ернандес бе най-резултатен за ПАОк с 21 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака - +12).

Украинецът Тимофей Полуян заби 18 точки (1 ас, 1 блок) за Милон.

Кейси Шутън добави 14 точки (1 ас).

Либерман Агамес и Александрос Нанопулос добавиха по още 13 точки за Милон.

Милон е изкачи на второ място в класирането с 8 точки, докато ПАОК записа втора загуба от началото на сезона и остава на 7-ата позиция с актив от едва 3 точки.