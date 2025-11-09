Популярни
Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 1032
  • 1
Лудогорец приема Арда (Кърджали) в среща от 15-ия кръг на efbet Лига, която има огромно значение за разградчани. Мачът в Разград започва в 17:30ч.

Лудогорец изостава значително от лидера Левски, както и от втория ЦСКА 1948, което прави задължително преследването на трите точки днес. "Орлите" имат шанс да скъсят дистанция с три точки след поражението на Левски от ЦСКА във Вечното дерби.

Временният треньор на Лудогорец – Тодор Живондов, ще води тима и срещу Арда. Специалистът бе начело на шампионите в двубоя им срещу Ференцварош от турнира Лига Европа. В този мач българите загубиха с 1:3.

От другата страна е отборът на Арда, който се представя много колебливо в шампионата. Тимът на наставника Александър Тунчев загуби с 0:3 от Левски в предишния кръг и заема 14-то място от 16 тима. В началото на кампанията по никакъв начин не изглеждаше възможно Арда да изпитва подобни трудности, тъй като отборът се представи страхотно в европейските клубни турнири.

Тунчев ще трябва да се справя без наказания Лъчезар Котев, без централния защитник Пламен Крачунов и атакуващите играчи Светослав Ковачев и Георги Николов. До последно под въпрос пък ще бъде Димитър Велковски.

