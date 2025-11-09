Популярни
Райо Валекано се кани да обърка сметките на Реал Мадрид

  • 9 ное 2025 | 02:49
  • 193
  • 0
Райо Валекано се кани да обърка сметките на Реал Мадрид

Реал Мадрид ще търси пета поредна победа в първенството, когато гостува на Райо Валекано в неделя. Двата тима се изправят един срещу друг на "Вайекас" в сблъсък от 12-ия кръг на Ла Лига. След като претърпя поражение през седмицата в Шампионската лига срещу Ливърпул, отборът на Чаби Алонсо ще се стреми да се върне на победния път срещу "пчеличките" в своеобразно мадридско дерби.

Домакините са десети в класирането с 14 точки от 11 мача, като имат четири победи, две равенства и пет загуби. Преди поражението си с 0:4 от Виляреал, Райо Валекано беше във впечатляваща серия от три поредни победи в лигата. Въпреки че се върнаха към победите срещу Лех (Познан) в Лигата на конференциите, сблъсъкът с Реал Мадрид ще бъде съвсем различно предизвикателство. Домакините със сигурност ще се опитат да се противопоставят на „белия балет“, но може да им бъде трудно да постигнат желания резултат.

Междувременно Реал Мадрид е начело в Ла Лига с 30 точки от 11 мача, като има десет победи и една загуба. След поражението от Атлетико Мадрид, те спечелиха всичките си четири шампионатни срещи. Въпреки това, тимът на Чаби Алонсо претърпя загуба с 0:1 при гостуването си на Ливърпул, която със сигурност разклати тима.

Домакините ще бъдат без услугите на контузените Луис Абдул Мумин, докато Диего Мендес също е под сериозен въпрос.

В състава на Реал пък Орелиен Чуамени е с контузия в подколянното сухожилие и може да отсъства около четири седмици. Френският национал се присъединява към Антонио Рюдигер, Дани Карвахал, Давид Алаба и Франко Мастантуоно в лазарета.

