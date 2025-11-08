Шопов влезе и излезе при загубата на Осиек от Хайдук

Популярни
Осиек загуби с 0:2 гостуването си на Хайдук (Сплит) от 13-ия кръг на първенството на Хърватия. Българският национал Станислав Шопов също взе участие в мача, но по доста куриозен начин. Той се появи на терена като смяна в 23-тата минута на мястото на Александър Петрусенко, но впоследствие бе изваден от игра в 73-тата минута.

Хайдук спечели мача с голове на Филип Кровинович в 5-ата и Микеле Шего в 94-тата минута.

Осиек пък завърши мача в намален състав, след като в 65-тата минута Роко Юришич получи втори жълт и червен картон.

С тази победа Хайдук се откъсна на върха в класирането с 29 точки. Осиек пък е на дъното с 10 точки и продължи лошата си серия от пет поредни мача без победа.

