Монтана се справи трудно с Дунав

Волейболистите на Монтана постигнаха втора победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Даниел Пеев тим се справи доста трудно като домакин на Дунав (Русе) с 3:1 (25:16, 31:33, 27:25, 25:20) в среща от 3-ия кръг на първенството, играна тази вечер пред около 200 зрители в зала "Младост".

По този начин монтанчани са 6-и във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 5 точки. Дунав пък е на предпоследното 10-о място в подреждането без успех до момента и една единствена спечелена точка.

В следващия 4-и кръг Монтана ще гостува на шампиона Левски София, докато русенци са домакини на Берое 2016 (Стара Загора). Мачовете са съответно в събота (15 ноември) от 19,00 часа и в петък (14 ноември) от 18,00 часа.

Над всички за Монтана беше Кристиан Валчак с фантастичните 31 точки (4 блока, 1 ас и 54% ефективност в атака - +19) за победата. Бруно Рубо добави още 16 точки (5 блока!, 2 аса и 60% ефективност в атака - +13) за успеха.

За гостите от Дунав Огнян Христов (3 блока, 1 ас, 60% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +10) и Алекс Николов (2 блока и 36% ефективност в атака - +1) реализираха съответно 19 и 17 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победата.

МОНТАНА - ДУНАВ (РУСЕ) 3:1 (25:16, 31:33, 27:25, 25:20)

МОНТАНА: Виктор Жеков 6, Кристиан Валчак 31, Ейдер Бангера 11, Николай Стефанов 8, Бруно Рубо 16, Виктор Бодуров 5 - Калоян Ботев-либеро (Николай Захариев 5, Стефан Узунов, Георги Елчинов 1, Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ДУНАВ: Константин Нечев 2, Алекс Николов 17, Огнян Христов 19, Ангел Павлов 13, Александър Кордев 11, Любчо Янков 5 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов, Нико Инджелиев)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.

Снимки: Startphoto