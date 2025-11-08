Сагерас: Имахме шансове

Наставникът на Берое Алехандро Сагерас бе разочарован от загубата с 0:1 от Локомотив (Пловдив). Специалистът е на мнение, че тимът му е имал своите шансове в срещата, но не е се е възползвал от тях.

“И двата отбора имаха ситуации за гол. Те успяха да вкарат, а ние не успяхме. Второто полувреме бяхме с човек по-малко, но пак имахме възможности. Когато си в негативна динамика всичко е много трудно. Момчетата се раздадоха срещу много силен отбор на негов терен. Бяхме конкурентноспособни в много моменти от мача. В последния пас не бяхме в най-добрия начин. Тази седмица подобрихме работата си и сега сме във възход, но днес резултатът не бе добър”, каза Сагерас.