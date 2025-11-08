Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Душан Косич: Много труден мач! В добра форма сме

Душан Косич: Много труден мач! В добра форма сме

  • 8 ное 2025 | 20:10
  • 455
  • 0

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич даде мнението си след победата с 1:0 срещу Берое в efbet Лига.

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

"Труден мач беше. Берое е добър отбор. Много труден мач за всички нас - за щаба, футболистите, пред тези празни трибуни. Цялата седмица беше много трудна за нас. Не показахме най-добрата си игра, но победата е най-важното нещо. Позволихме на опонента да прави контраатаки, поздравявам Боян Милосавлевич, който направи страхотни спасявания. Най-важното за нас е самата победа.

Героят на "смърфовете": Искаме да сме на върха в класирането
Героят на "смърфовете": Искаме да сме на върха в класирането

Трябва да се научим да затваряме мачовете със ситуациите, които ни се откриват. Ще отпочинем добре и ще бъдем готови за следващия мач. Нашата амбиция е да показваме най-доброто си лице във всеки мач. Успяхме да се изкачим толкова високо в класирането с дисциплина, с увереност, с агресия. Да, сега сме в добра форма и се надявам да продължим така. Във всеки двубой трябва да бъдем по-спокойни. Трябва да опитаме да бъдем още по-добри в следващите мачове", каза наставникът на "смърфовете".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Волов Шумен 2007 с очакван разгром

Волов Шумен 2007 с очакван разгром

  • 8 ное 2025 | 21:16
  • 195
  • 0
Черноломец с изразителен успех в Аксаково

Черноломец с изразителен успех в Аксаково

  • 8 ное 2025 | 21:09
  • 398
  • 0
Бдин вкара шест пъти, Ювентус (Малчика) излезе с девет футболисти

Бдин вкара шест пъти, Ювентус (Малчика) излезе с девет футболисти

  • 8 ное 2025 | 21:02
  • 451
  • 0
Шеф на ЦСКА 1948: Днес всички армейци са щастливи, за първи път след 2016 година - хубаво усещане

Шеф на ЦСКА 1948: Днес всички армейци са щастливи, за първи път след 2016 година - хубаво усещане

  • 8 ное 2025 | 21:00
  • 3109
  • 3
Най-после радост за Партизан

Най-после радост за Партизан

  • 8 ное 2025 | 20:46
  • 434
  • 0
Гигант с изразителна победа

Гигант с изразителна победа

  • 8 ное 2025 | 20:39
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216609
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50249
  • 202
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 42740
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25350
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13320
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 49993
  • 50