Душан Косич: Много труден мач! В добра форма сме

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич даде мнението си след победата с 1:0 срещу Берое в efbet Лига.

"Труден мач беше. Берое е добър отбор. Много труден мач за всички нас - за щаба, футболистите, пред тези празни трибуни. Цялата седмица беше много трудна за нас. Не показахме най-добрата си игра, но победата е най-важното нещо. Позволихме на опонента да прави контраатаки, поздравявам Боян Милосавлевич, който направи страхотни спасявания. Най-важното за нас е самата победа.

Трябва да се научим да затваряме мачовете със ситуациите, които ни се откриват. Ще отпочинем добре и ще бъдем готови за следващия мач. Нашата амбиция е да показваме най-доброто си лице във всеки мач. Успяхме да се изкачим толкова високо в класирането с дисциплина, с увереност, с агресия. Да, сега сме в добра форма и се надявам да продължим така. Във всеки двубой трябва да бъдем по-спокойни. Трябва да опитаме да бъдем още по-добри в следващите мачове", каза наставникът на "смърфовете".

