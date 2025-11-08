Виктория Димитрова стана Играч на седмицата в колежанското първенство на САЩ

Българската волейболистка и девичeска националка Виктория Димитрова блесна с изявите си в колежанското първенство на САЩ NCAA, като бе избрана за Играч на седмицата за последния уикенд в конференция America East.

Димитрова, която завърши на 4-о място с националния ни тим за девойки до 21 години на световното първенство в Индонезия, се състезава ва университета Бингъмптън, където е втори курс.

Това е първо отличие за Играч на седмицата за нея от началото на шампионата и общо втора индивидуална награда, след като попадна в Идеалния отбор на конференцията преди началото на сезон 2025/26. През първата си година тя бе избирана за Новак на седмицата.

От началото на шампионата Виктория Димитрова играе като посрещач, като промени поста си, след като в първи курс се изявяваше като диагонал. Тя бе отличена, след като осигури 20+ точки в последните два мача и бе с основен принос за две поредни победи.

Българското момиче, регистрира 21 точки за нов рекорд в кариерата си при победата с 3:1 над ЮАлбани. Тя също така отбеляза 12 защити. След това подобри рекорда си и записа 22 точки при победата с 3:2 над NJIT в редовния сезон на конференцията.

