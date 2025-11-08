Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Бахрейн

Националът на България за "Купа Дейвис" Пьотр Нестеров загуби на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 15 хиляди долара.

Петият в схемата Нестеров отстъпи пред номер 6 Нино Ереншнайдер (Германия) с 2:6, 6:2, 6:7(3) за 2:38 часа на корта.

22-годишният българин загуби първия сет, но доминираше във втората част и изравни резултата. В решителния трети сет той пропиля аванс от 3:0, а сервирайки за мача допусна пробив. В тайбрека националът изостана с 1:5 и след 3:6 отпадна от надпреварата.

Така Нестеров не успя да стигне до първия си финал поединично във веригата на Международната федерация ITF от месец май насам.