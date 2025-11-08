От Заубер казаха какво е състоянието на Бортолето след зверската катастрофа в спринта

Отборът на Заубер излезе с официална информация за състоянието на Габриел Бортолето, който катастрофира много тежко в самия край на провелия се по-рано днес спринт на пистата „Интерлагос“.
Представителят на домакините загуби контрол над своя автомобил в спирането за първия завой в началото на финалния тур. Тогава той се удари първо в стената, разделяща пистата и алеята пред боксовете, а след това и във външната обезопасителна стена, при това с доста висока скорост. Болидът на бразилеца беше унищожен, но за щастие Бортолето излезе от колата си без да се нуждае от външна помощ, но след това се насочи към медицинския център на пистата.
„След превантивен преглед в медицинския център на пистата, ние се радваме да съобщим, че Габриел Бортолето е добре и без контузии. Отборът иска да благодари на маршалите на пистата, Формула 1, ФИА и медиците на пистата за техните отлични грижи. Сега отборът ще се фокусира върху подготовката на двете ни коли за квалификацията този следобед“, написаха от Заубер.
Предвид пораженията по автомобила на Бортолето неговото участие в започващата в 20:00 часа българско време квалификация не е много сигурен. В този случай бразилецът ще стартира домашната си Гран При на Сао Пауло от дъното на стартовата решетка.
Снимки: Imago