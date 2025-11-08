Популярни
Визови проблеми спират 211-сантиметров иранец от Дея за дербито с Левски

  • 8 ное 2025 | 17:52
  • 285
  • 0

Визови проблеми спират 211-сантиметровият ирански център на Дея спорт Мохамад Реза Хозоори за дербито срещу шампиона Левски от 3-тия кръг в efbet Супер Волей.

Мачът в бургаската зала "Бойчо Брънзов" е от 19 часа в събота. Гигантът от Иран е изчерпал лимита си от двукратно влизане в страната с туристическа виза. Мохамад замина за родината си в началото на седмицата, за задължителна регулярна справка около военна служба, в очакване на работна виза.

"Разрешението за работна виза е налично отдавна, но от Външно министерство все още не са изпратили писменото становище до консулството ни в Одрин. Така волейболистът засега не може да се върне у нас и пропуска мача с Левски.

"Ще се опитаме да ги изненадаме с нов централен блокировач", призна  пред "24 часа" собственикът и президент на Дея д-р Александър Маджуров

