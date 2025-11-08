Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия

С третото си място в спринта на „Портимао“ Марко Бедзеки се откъсна на 10 точки пред Франческо Баная в спора за третото място зад братята Марк и Алекс Маркес в крайното класиране в MotoGP за 2025 година.

Преди утрешната Гран При на Португалия Бедзеки заема третата позиция с актив от 298 пункта, а Баная, който финишира едва осми днес, е четвърти с 288 точки. Част от тази битка е и завършилият втори на „Портимао“ Педро Акоста, който изостава с 19 пункта от Баная.

Акоста се бори със зъби и нокти, но преклони глава пред Маркес в спринта в Португалия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия:

Марк Маркес – 545 точки Алекс Маркес – 425 Марко Бедзеки – 298 Франческо Баная – 288 Педро Акоста – 269 Фабио Ди Джанантонио – 231 Франко Морбидели – 227 Фермин Алдегер – 190 Фабио Куартараро – 188 Раул Фернандес – 146 Йоан Зарко – 137 Брад Биндър – 134 Лука Марини – 128 Енеа Бастианини – 106 Жоан Мир – 93 Ай Огура – 79 Маверик Винялес – 72 Джак Милър – 68 Алекс Ринс – 63 Мигел Оливейра – 36 Хорхе Мартин – 34 Пол Еспаргаро – 23 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 7 Алейш Еспаргаро – 0 Микеле Пиро – 0 Николо Булега – 0

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg