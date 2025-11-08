С третото си място в спринта на „Портимао“ Марко Бедзеки се откъсна на 10 точки пред Франческо Баная в спора за третото място зад братята Марк и Алекс Маркес в крайното класиране в MotoGP за 2025 година.
Преди утрешната Гран При на Португалия Бедзеки заема третата позиция с актив от 298 пункта, а Баная, който финишира едва осми днес, е четвърти с 288 точки. Част от тази битка е и завършилият втори на „Портимао“ Педро Акоста, който изостава с 19 пункта от Баная.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия:
Марк Маркес – 545 точки
Алекс Маркес – 425
Марко Бедзеки – 298
Франческо Баная – 288
Педро Акоста – 269
Фабио Ди Джанантонио – 231
Франко Морбидели – 227
Фермин Алдегер – 190
Фабио Куартараро – 188
Раул Фернандес – 146
Йоан Зарко – 137
Брад Биндър – 134
Лука Марини – 128
Енеа Бастианини – 106
Жоан Мир – 93
Ай Огура – 79
Маверик Винялес – 72
Джак Милър – 68
Алекс Ринс – 63
Мигел Оливейра – 36
Хорхе Мартин – 34
Пол Еспаргаро – 23
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 7
Алейш Еспаргаро – 0
Микеле Пиро – 0
Николо Булега – 0
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg