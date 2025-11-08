Популярни
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия

  • 8 ное 2025 | 17:52
  • 215
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия

С третото си място в спринта на „Портимао“ Марко Бедзеки се откъсна на 10 точки пред Франческо Баная в спора за третото място зад братята Марк и Алекс Маркес в крайното класиране в MotoGP за 2025 година.

Преди утрешната Гран При на Португалия Бедзеки заема третата позиция с актив от 298 пункта, а Баная, който финишира едва осми днес, е четвърти с 288 точки. Част от тази битка е и завършилият втори на „Портимао“ Педро Акоста, който изостава с 19 пункта от Баная.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия:

  1. Марк Маркес – 545 точки

  2. Алекс Маркес – 425

  3. Марко Бедзеки – 298

  4. Франческо Баная – 288

  5. Педро Акоста – 269

  6. Фабио Ди Джанантонио – 231

  7. Франко Морбидели – 227

  8. Фермин Алдегер – 190

  9. Фабио Куартараро – 188

  10. Раул Фернандес – 146

  11. Йоан Зарко – 137

  12. Брад Биндър – 134

  13. Лука Марини – 128

  14. Енеа Бастианини – 106

  15. Жоан Мир – 93

  16. Ай Огура – 79

  17. Маверик Винялес – 72

  18. Джак Милър – 68

  19. Алекс Ринс – 63

  20. Мигел Оливейра – 36

  21. Хорхе Мартин – 34

  22. Пол Еспаргаро – 23

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 7

  27. Алейш Еспаргаро – 0

  28. Микеле Пиро – 0

  29. Николо Булега – 0

Снимки: Sportal.bg

