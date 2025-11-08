Жирона надделя над Алавес и излезе от опасната зона

Жирона спечели важни точки и се изкачи извън зоната на изпадащите. Каталунците спечелиха с 1:0 домакинството си на Алавес. Тимът на Мичел изигра силно първо полувреме, а в 16-ата минута Виктор Циганков отбеляза единствения гол в мача.

Жирона започна активно двубоя и пресираше дълбоко в полето на съперника, но без сериозен резултат. В 12-ата минута гостите можеха да поведат. Мариано Диас направи отлично двойно с Денис Суарес, който бе изведен сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее, а Гасанига се намеси стабилно. Стражът трябваше да спасява и удар на Антонио Бланко секунди по-късно. Четири минути по-късно каталунците поведоха. Виктор Циганков откри резултата след удар с глава, възползвайки се от великолепно центриране на Браян Хил.

Final en Montilivi 🇪🇸⚽️

Girona 1–0 Alavés



Importante victoria en casa para el Girona, que logra sumar tres puntos clave y salir del fondo de la clasificación. 💪🔴⚪️



📌 Gol:

⚽️ Tsygankov (16’)



El equipo catalán respira en esta Jornada 12 de LaLiga. 🔥#LaLiga #Girona #Alavés pic.twitter.com/tv6UOtOw3T — LaLiga al Dia (@carlitos_1986) November 8, 2025

Домакините продължиха да държат инициативата. В 20-ата минута Азедин Унахи отправи великолепен удар, а топката мина близо до лявата греда на Сивера. Малко по-късно Хил бе близо до гол. Той получи топката от Иван Мартин и бе на прекрасна позиция, но прати топката покрай вратата. След половин час игра гостите имаха кратък добър период. Жирона пък опита да забави темпото към края на полувремето, тъй като играчите на Мичел започнаха да допускат грешки по-често.

Треньорът на гостите Едуардо Кудет направи тройна смяна на почивката. В 53-ата минута капитанът на Алавес Антонио Бланго засече центриране на влезлия като резерва Ребах и с глава прати топката в мрежата. След разглеждане с ВАР попадението обаче бе отменено поради засада. През второто полувреме гостите действаха доста по-агресивно, но не стигаше до реални голови ситуации. Жирона пък постепенно се връщаше все по-назад, за да пази преднината си и успя да го направи и да стигне до ценни три точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago