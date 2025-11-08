Мирослав Илиев: Искаме да покажем, че мястото ни е сред най-добрите

Отборът на Металург (Перник) дебютира с успех във второто ниво на шампионата при мъжете - Висшата лига, след като надигра като домакин Ботев (Луковит) с 3:0 гейма в двубой от първи кръг.

Старши треньорът на перничани Мирослав Илиев говори в специално интервю за BGvolleyball.com, в което говори за дебюта, амбициите, противниците, и още...

Категорична победа на старта във Висшата лига. Твоят коментар?

Започнахме сезона по най-добрия възможен начин – с убедителна победа. Радвам се, че момчетата показаха характер, дисциплина и желание за игра. Това е резултат от усилената ни подготовка и отдадеността на целия отбор.

С какво смяташ, че превъзхождахте противника?

Честно казано, не ни беше денят за начален удар – допуснахме повече грешки от обичайното в този елемент. Но успяхме да компенсираме с много силна атака и добра организация в нападение. Играчите показаха бързина, креативност и точност в завършващите удари, което ни даде предимство и ни позволи да контролираме темпото на играта.

Съставите и на двата отбора са обновени, но победихте Ботев и през миналия сезон.

Отборът на Ботев е сериозен съперник с дългогодишен опит в професионалния волейбол. Винаги подхождаме с уважение към тях, защото знаем, че умеят да се борят и да се адаптират. В този мач успяхме да наложим нашата игра и да се възползваме от моментите, в които бяхме по-организирани и ефективни.

Какви са амбициите ви за новия сезон?

Целта ни е ясна – да се утвърдим във Висшата лига и да се борим за челните позиции. Искаме да покажем, че мястото ни е сред най-добрите и да радваме нашите фенове с добра и борбена игра.

Да се върнем на подготовката, която каза, че е била тежка. Фактът, че сте в по-горна дивизия, допринесе ли за това?

Да, преминаването във Висшата лига изискваше сериозна подготовка – както спортна, така и инфраструктурна. Проведохме интензивен летен лагер, който ни помогна да изградим физическа форма и отборна сплотеност. Паралелно с това, с подкрепата на Община Перник, нашите партньори и много доброволен труд, успяхме да подобрим условията в залата. Тя вече е едно прекрасно място за волейбол – уютна, функционална и готова да посреща публика и състезания на високо ниво. Всичко това допринесе за увереното ни начало в новата дивизия.

Кой, смяташ, че е най-силният ви противник в първенството?

Има няколко много силни отбора, но бих отличил тези с опит в лигата като отборите на Миньор, Етрополе и Добруджа. За нас обаче всеки мач е важен и подхождаме с уважение към всеки съперник. Няма лесни срещи във Висшата лига.

Какво би искал да кажеш на състезателите си?

Благодаря им – за усилията, за дисциплината и за това, че вярват в каузата „Металург“. Те не просто играят, те градят нещо значимо.

А на феновете?

Благодаря им от сърце! На откриващия мач залата беше пълна – над 400 зрители ни подкрепиха от трибуните и създадоха невероятна атмосфера. Това показва, че волейболът в Перник има силна общност и вярна публика. Вашата подкрепа ни вдъхновява и ни дава сили да се борим във всяка точка. Продължавайте да бъдете с нас – заедно пишем нова страница в историята на клуб