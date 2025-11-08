Виктория Жосан: Особено през първото полувреме играхме наравно с Атлетико Гуардес

Доволна съм от нашия отбор. Особено през първото полувреме играхме наравно с Атлетико Гуардес. Това каза за БТА треньорката на женския хандбален отбор на Бяла Виктория Жосан. Българският шампион отстъпи като домакин на водача в испанския елит с 19:45 в първия мач от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ).

"Трябва да бъдем реалисти. Играхме срещу един силен отбор. Въпреки това през първото полувреме издържахме и физически, и морално, и тактически. Някои комбинации, които правят постоянно, изобщо не успяха да направят. Второто полувреме вече с повече опит и обиграване се стигна до този резултат", отчете Жосан.

Бяла с домакинска загуба от Атлетико (Гуардес) в първия мач за Купата на ЕХФ

Тя отбеляза, че отборът на Бяла се е старал от първата до последната минута да се противопостави максимално и да отговори на темпото на съперника.

"Благодаря на момичетата, на ръководството, на нашата публика, която подкрепя отбора ни. Утре от 16:00 часа в Бяла във втория мач с испанския отбор пак ще влезем да се борим и да играем сериозно, защото другата седмица ще имаме мач срещу Етър, в който ще играем само за победа", каза още Виктория Жосан.