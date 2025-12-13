Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Мирослава Минчева спечели сребърен медал на турнир в Белград

Мирослава Минчева спечели сребърен медал на турнир в Белград

  • 13 дек 2025 | 19:59
  • 350
  • 0
Мирослава Минчева спечели сребърен медал на турнир в Белград

Мирослава Минчева спечели сребърен медал на 10 метра пистолет при жените на международния турнир по спортна стрелба в Белград с пневматично оръжие.

Минчева завърши с 572 точки в квалификациите, а във финала отстъпи единствено на представителката на домакините Бранкица Зарич.

Антоанета Костадинова, която влезе на финал със същия точков актив, завърши на 4-то място в крайното класиране.

Третата българска състезателка в дисциплината - Адиел Илиева също влезе във финал с 569 точки и завърши на осмо място в подреждането.

При девойките на пистолет Николая Раденкова спечели бронз, а Зорница Бонева завърши на четвърто място с 562 точки.

При юношите на пистолет Виктор Бонев стана 3 -ти с 565 точки.

На пушка при мъжете Георги Канев влезе на финал с 628.3  точки, но завърши на пето място в крайното класиране .

На 10 метра пистолет при мъжете трима българи стигнаха до финала - Николай Панов е пети, Самуил Донков шести, а Христо Ненов остана осми.

