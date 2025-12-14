Двама българи в топ 32 на Световната купа по фехтовка в Германия

Двама български сабльори влязоха сред най-добрите 32-маа на турнира за Световната купа за мъже до 20 години в Дормаген (Германия). Станимир Пелов раздели 26-27 място с Пол Рувие от Франция, а Никола Меицов е 29-и. На пътеките излязоха 273 състезатели, а за България играха 11 фехтовачи.

Станимир Пелов излезе от групите с 4 победи и 2 загуби. Във втория кръг на елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Свечников отстрани Хирото Морисън Барнар от Япония с 15:12. В двубоя за място сред най-добрите 32 той надделя над Даниел Холц от САЩ с 15:13. В срещата за място сред най-добрите 16 Пелов отстъпи пред Ахмед Хешам от Египет с 9:15 и завърши турнира на 26-27 място заедно с Пол Рувие от Франция.

Никола Меицов (фехтовален клуб Свечников) излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. Във втория кръг на елиминациите той победи Сириа Матоо от Перу с 15:11, след което отстрани и Енцо Бера от Полша с 15:9. В срещата за място сред най-добрите 16 Меицов отстъпи пред Кристиан Маковей от Румъния с 13:15 и зае 29 място в крайното класиране.

Освен Пелов и Меицов от групите излязоха Никола Господинов (фехтовален клуб Младост), Симеон Далеков (Свечников), Тервел Касабов (Ахил Варна), Константин Атанасов (Младост), Никола Иванов (Младост), Михаил Стайков (Младост). За втория кръг от турнира не се класираха Йоан-Ангел Чакъров (Пловдив БГ и Радослав Воденов (Свечников).

Срещите си от първия кръг на елиминациите за влизане сред най-добрите 128 загубиха Михаил Стайков от Девен Матоо от Перу с 10:15, Константин Атанасов от Зихао Жу от Китай със 7:15, Никола Иванов от Рарес Мунтеано от Румъния с 13:15, Тервел Касабов от Маркел Амат Базтарика от Испания с 13:15.

Никола Господинов отстъпи във втория кръг пред Сора Фурукава от Япония с 14:15 и зае 69 място в крайното класиране.

Симеон Далеков загуби във втори кръг на елиминациите от Ботонд Дробни от Унгария с 10:15 и завърши турнира на 73 място.