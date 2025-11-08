Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Бяла с домакинска загуба от Атлетико (Гуардес) в първия мач за Купата на ЕХФ

Бяла с домакинска загуба от Атлетико (Гуардес) в първия мач за Купата на ЕХФ

  • 8 ное 2025 | 16:24
  • 95
  • 0
Бяла с домакинска загуба от Атлетико (Гуардес) в първия мач за Купата на ЕХФ

Бяла загуби от силния испански отбор Атлетико Гуардес с 19:45 (10:23) в първи мач от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените.  Гостенките показаха класата си в "Арена Бяла" и не дадоха много шансове на шампионките на България а последните четири години.

Със серия от пет поредни гола Атлетико дръпна с 6:2 след малко повече от десет минути игра, след което продължи на контролира играта и в 23-ата минута за първи път направи аванса си двуцифрен при 18:8.

Вторият във временното класиране на испанския хандбален елит през този сезон доминираше сериозно и след почивката, като  малко след средата на втората част вече водеше с 37:17, след което в последните десетина минути направи победата си още по-убедителна.  Силен мач за гостенките направи титулярната вратарка - френската националка Амандин Балзенк, която завърши с 62 процента спасявания, допускайки едва 11 гола от 29 точни удара, преди да бъде заменена от Сабина Гарсия.   Всички записани 13 полеви състезателки на Атлетико се разписаха в срещата, като най-резултатна с 8 попадения беше Елена Мартина Руис, а по 5 пъти вкараха  Лорена Делгадо и Мария Гонсалес.  Реваншът е утре от 16:00 часа отново в "Арена Бяла", след като двата отбора постигнаха договорка и двете срещи да се играят в България.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Люк Литлър се оплака, че бил следен на магистрала

Люк Литлър се оплака, че бил следен на магистрала

  • 8 ное 2025 | 11:37
  • 761
  • 0
Иван Пешев даде старт на изграждането на нов спортен комплекс в община Пещера

Иван Пешев даде старт на изграждането на нов спортен комплекс в община Пещера

  • 8 ное 2025 | 10:41
  • 538
  • 0
Илиян Стойнов отпадна във втория кръг в Норвегия

Илиян Стойнов отпадна във втория кръг в Норвегия

  • 8 ное 2025 | 02:07
  • 979
  • 0
Йоана Илиева единствена от българките ще спори за призовите места на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева единствена от българките ще спори за призовите места на Световната купа в Алжир

  • 8 ное 2025 | 00:51
  • 1410
  • 0
Илиян Стойнов стартира с победа на турнир в Норвегия

Илиян Стойнов стартира с победа на турнир в Норвегия

  • 7 ное 2025 | 16:45
  • 959
  • 0
Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват БОК в Лондон

Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват БОК в Лондон

  • 7 ное 2025 | 14:35
  • 1015
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 ЦСКА, 30 000 по трибуните, Костадинов и Лапеня предизвикаха меле

Левски 0:0 ЦСКА, 30 000 по трибуните, Костадинов и Лапеня предизвикаха меле

  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 82186
  • 202
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 946
  • 0
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 30155
  • 2
Изиграха се пет мача

Изиграха се пет мача

  • 8 ное 2025 | 16:25
  • 14117
  • 4
Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути

Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути

  • 8 ное 2025 | 16:30
  • 9078
  • 10
На живо: специалното студио на Sportal.bg за Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg за Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 15:48
  • 18851
  • 5